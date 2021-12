La famille Duggar retourne devant le tribunal à la suite de la condamnation de Josh Duggar

À la suite de la récente condamnation de Josh Duggar pour pornographie juvénile, certains membres de la famille Duggar retournent devant les tribunaux. Le Sun rapporte que les sœurs Jill Dillard, Jessa Seewald, Jinger Vuolo et Joy Forsyth ont une nouvelle date d’audience pour leur procès en matière de protection de la vie privée contre leur ville natale de Springdale, Arkansas, ainsi qu’un certain nombre d’employés du service de police et d’autres personnes. Les Duggars comparaîtront désormais devant un juge le 18 avril 2022. Une date de sauvegarde a également été fixée : le 20 juin 2022.

Selon The Ashley, les sœurs poursuivent « pour des allégations faites en vertu de la loi de l’Arkansas pour outrage, atteinte à la vie privée par intrusion dans l’isolement et atteinte à la vie privée par divulgation publique de faits privés ». Parmi les accusés dans cette affaire figurent l’ancien chef de police de Springdale Kathy O’Kelley, le procureur de la ville de Springdale Ernest Cate et l’ancien chef de police de Springdale Rick Hoyt. Il existe également d’autres accusés non nommés, ainsi que la ville de Springdale et le comté de Washington. Ashley rapporte qu’il y avait eu d’autres accusés au départ, mais que certains ont été licenciés au cours des années écoulées depuis que les femmes ont intenté une action en justice pour la première fois.

Les filles Duggar auront enfin leurs jours devant le tribunal : le procès en matière de protection de la vie privée déposé pour la première fois par Jill Dillard, Jessa Seewald, Jinger Vuolo et Joy Forsyth en 2017 a une date de procès fixée à avril 2022 : https://t.co/49e6nqprN7 photo. twitter.com/SkWaZp6Z71 – The Ashley (@TheAshleysRR) 27 décembre 2021

La nouvelle de la nouvelle date d’audience intervient après que Josh Duggar a été jugé et condamné pour des accusations de pornographie juvénile. Le 9 décembre, le procès de Duggar s’est terminé lorsque le jury a rendu sa décision au tribunal. L’homme de 33 ans a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de recel et de possession de pornographie juvénile. La condamnation de Duggar interviendra à une date ultérieure, mais le père de sept enfants risque jusqu’à 20 ans de prison, ainsi qu’une amende de 250 000 $ pour chaque chef d’accusation pour lequel il a été condamné. Cela signifie qu’il pourrait potentiellement encourir 40 ans de prison et 500 000 $ d’amende.

Duggar a été arrêté par les shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré à la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de caution.

Duggar a finalement été libéré sous caution et aurait séjourné chez un ami de la famille. Il lui était interdit d’avoir des contacts avec des mineurs. Il aurait été autorisé à « des contacts illimités » avec ses enfants, cependant, sa femme – qui a donné naissance au septième enfant du couple en octobre – devait être présente pour les visites.