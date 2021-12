La famille d’un banquier assassiné à Barcelone réclame 650 000 euros de dédommagement

10/12/2021 à 20:01 CET

JG Albalat

la famille de Vanessa Miralles, le directeur adjoint de la défunte Caixa de Catalunya (maintenant BBVA) assassiné par un client le 5 juillet 2016 au bureau de la rue Ganduxer à Barcelone, a réclamé ce vendredi la banque et une compagnie d’assurance 655.897 euros en l’absence de mesures de sécurité efficaces qui auraient pu empêcher le crime, ainsi que la violation de la loi sur les risques du travail en raison de leur évaluation incorrecte. L’avocat de BBVA a fait valoir que les mesures étaient réglementaires et a fait référence à une condamnation antérieure dans une autre procédure judiciaire dans laquelle il était d’accord avec elles.

Le chef du tribunal social numéro 11 de Barcelone a empêché El Periódico de Catalunya d’entrer dans la salle, malgré le fait que d’autres personnes y aient accédé. Selon les sources consultées, avant le début de l’audience, le toge a demandé aux avocats leur avis sur l’accès de la presse au procès (ce qui n’est courant que dans les cas d’agressions sexuelles ou mineures), auquel l’avocat de BBVA a donné son avis conformité.

Au procès, le crime a été revécu. Vanessa, 42 ans, a été assassinée par Eduardo Basug Ganasao, qui est entré dans le bureau de Caixa Catalunya avec un couteau de 25 centimètres, sans être détecté. Quelques heures plus tôt, le criminel avait achevé un de ses amis et s’était suicidé plus tard en sautant d’un pont lors de la ronde du général Mitre.

La famille de la femme décédée soutient que la banque manquait de mesures de sécurité pour prévenir un événement dérivé « d’un accident du travail & rdquor ;, puisque le mobile du crime était une affaire qui concernait directement la banque. Plus précisément, Basug a agi par peur de perdre l’appartement où il vivait après avoir garanti un prêt hypothécaire de son neveu et qu’il n’a pas payé. Sa cible était la directrice, mais à l’époque elle n’était pas à la succursale.

Sans détecteur de métaux

Les avocats de la famille de la victime, Josep Roda Creus et Josep Vallejo, estiment que la banque n’a pas respecté la législation sur la prévention des risques et les règles de sécurité privée, en ne se dotant pas des moyens pour empêcher l’agression d’un salarié. Le bureau n’avait pas de détecteur de métaux (selon un témoin de la banque, ce n’est pas obligatoire) et n’avait qu’un bouton d’alarme. Le meurtrier a pu accéder aux lieux sans problème avec un couteau. Les plaignants soutiennent que le meurtrier a agi « volontairement & rdquor; contre qui était responsable de l’entité. Au procès, l’un de ces avocats a qualifié l’action de la banque pour « faute manifeste & rdquor;, dans le même temps, il a souligné que la phrase précédente dans laquelle ils n’avaient pas été motivés avait été prononcée dans un processus différent, ce qui « n’exempte pas de l’écart juridique & rdquor; qui est maintenant mélangé.

L’ancienne décision de justice était l’atout que jouait la défense des intérêts de la banque. Son avocat a eu un impact les cas sont incertains et il a insisté sur le fait que les conditions de sécurité dans le bureau étaient celles requises. « Même s’il y avait eu une violation, il n’y avait pas de lien de causalité. L’agresseur est seul responsable de l’agression, l’entreprise ne peut en répondre & rdquor;, a-t-il souligné. « Contre un meurtrier, il y a peu de mesures & rdquor ;, a affirmé le responsable des risques professionnels de la banque.

L’avocat a expliqué que le veuf et la fille de la victime ont perçu 550 000 euros, tant en aide à l’éducation du mineur, qu’en assurance et autres notions. La famille de la femme assassinée reconnaît 100 000 euros pour l’éducation et que la plus grosse somme, de plus de 360 ​​000 euros, n’a pas été versée.