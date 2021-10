La famille d’une chanteuse tuée en Norvège lors d’une attaque à l’arc et à la flèche dit qu’elle lui manquera « profondément »

La famille de Andréa Meyer, l’artiste d’enregistrement, écrivain, actrice et mannequin allemande qui a été tuée dans une attaque à l’arc et à la flèche dans une ville norvégienne tranquille la semaine dernière, a publié une déclaration concernant son décès.

Meyer était l’une des cinq personnes assassinées par Espen Andersen Frère, un citoyen danois de 37 ans, le 13 octobre lorsqu’il a ciblé des personnes au hasard dans un supermarché et d’autres endroits à Kongsberg, où il vivait.

Au cours du week-end, l’avocat de la famille, Noix de Fure, a publié une déclaration au nom de la famille et des survivants de la femme de 52 ans.

« Andréa laisse derrière lui un enfant adulte. La fille exprime sa grande tristesse et son aspiration à la perte de sa mère », indique le communiqué. « Andréa manquera beaucoup à sa famille norvégienne et allemande. La famille veut par ailleurs la paix après cet événement tragique. »

Meyer, qui vivait également à Kongsberg, était auparavant marié à EMPEREUR guitariste Tomas « Samoth » Haugen, avec qui elle a partagé une fille, Alva.

Sous le Nebelhexë bannière, Andréa sorti trois albums : « Laguz – Dans le lac », « Essentiel » et « Eaux mortes ». Elle a également écrit des articles stimulants sur les aspects les plus sombres de la nature humaine, les instincts animaliers et d’autres sujets ésotériques / tabous qui sont devenus très populaires dans les scènes musicales alternatives et métal. De plus, elle a écrit un livre sur la compréhension des mythes nordiques, des traditions et du culte des déesses. Elle avait une chronique dans un magazine gothique norvégien intitulé « Sérieusement – Les choses qui irritent Nebelhexë ». Andréa a également fait des apparitions sur BERCEAU DE LA CROISSANCE‘s « Le principe du mal fait chair » et SATYRICONE‘s « Némésis Divina » albums.

Journaliste musical Didrik Søderlind Raconté VG cette Meyer avait une base de fans dans le monde entier.

« En Norvège, Andréa Meyer était inconnue car la presse norvégienne ne couvre pas ce type de musique alternative, mais, par exemple, en Allemagne, elle était un grand nom », a-t-il déclaré au journal.

