La famille d’une fille blessée dans l’accident de voiture de Britt Reid fait une mise à jour ⋆ .

On dirait que les choses s’améliorent de jour en jour. La fillette de 5 ans qui a été blessée dans un accident de voiture impliquant l’ancien entraîneur des secondeurs de Kansas City Chiefs, Britt Reid, «s’améliore un peu chaque jour», selon une mise à jour de GoFundMe. Ariel Young a été hospitalisé pour des blessures potentiellement mortelles à la suite de l’accident du 4 février.

Young s’est réveillé du coma le 15 février et «a encore un long chemin à parcourir pour se rétablir», selon un nouveau message sur un GoFundMe mis en place pour Young et sa famille.

«Ariel reste à l’hôpital, elle va mieux chaque jour mais elle a encore un long chemin à parcourir pour se rétablir. Britt Reid vit tous les jours sa vie normale alors qu’elle ne le peut pas, ne laissez pas son histoire être oubliée. La Cour prendra beaucoup de temps et nous ne savons pas quel sera le résultat de tout cela. Alors s’il vous plaît continuez à partager son histoire et à prier pour elle et la famille. Merci. »