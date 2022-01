La famille d’une jeune femme assassinée à Saragosse reçoit son corps 3 ans plus tard

01/07/2022 à 09:41 CET

LMG

María Marian repose déjà en paix et sa famille a déjà pu lui dire au revoir. La jeune assassiné, il y a trois ans, abattu à la porte de son domicile dans l’urbanisation Torre Urzaiz du quartier Saragosse de Movera, il n’est plus dans la chambre froide de l’Institut de médecine légale d’Aragon (IMLA) où il se reposait après l’autopsie. Il y avait cette jeune femme qui avait 28 ans lorsqu’elle est décédée parce que le juge d’instruction dans l’affaire a refusé de se débarrasser du corps car l’enquête se poursuivait et une deuxième analyse médico-légale pourrait être nécessaire.

La famille du défunt avait activement et passivement demandé à avoir le corps, mais la demande a toujours été rejetée. C’était l’audition de Saragosse celui qui a demandé l’avis du parquet et des avocats des dix détenus. Personne ne s’y est opposé. À la suite de toutes ces vicissitudes judiciaires, la mère de la jeune femme est sous traitement psychiatrique et tant son mari que son autre fille ont assuré à la Justice qu’ils prenaient également des médicaments.. Le corps de Maria Marian a été transféré à Sibiu, la ville d’où venait la victime et où il est prévu d’enterrer sa dépouille.

La vérité est que c’est un crime qui reste sombre après si longtemps. Un gant a permis d’arrêter un tueur à gages lituanien et neuf autres personnes pour un déversement de drogue. En fait, cette découverte a obligé Aivaras S. à changer sa première version dans laquelle il claquait son innocence pour une autre dans laquelle il admettait que cette nuit-là il était avec la victime. Cet homme a signalé deux autres hommes, Jesús JM et Juan EO, qui restent en prison provisoire sur les lieux du crime. Les trois sont arrivés à la ferme et y ont accédé en faisant un trou dans la clôture arrière.

Une fois qu’une personne a été identifiée, et avant qu’elle ne donne des noms, le Groupement des Homicides du Siège Supérieur de Police à partir de Aragón a mené une enquête approfondie sur les différentes géolocalisations de deux téléphones portables Aivaras S., ainsi que sur les écoutes téléphoniques. Ils ont pu observer, par exemple, la planification réalisée par les auteurs. L’information aurait été reçue de la famille du partenaire sentimental de la victime, qui est en prison, et qui a eu des différends avec Maria Marian.

L’enquête sur cette affaire n’a pas été facile en raison de problèmes tels que celui l’ADN trouvé sur les ongles de la victime ne correspond à aucune des personnes arrêtées. Les agents ont fait analyser ces vestiges par le Laboratoire de biologie de la Police nationale dans l’hypothèse que la victime aurait pu égratigner l’un des agresseurs en tentant de se défendre. En fait, il a même demandé de l’aide à sa sœur après avoir reçu une balle dans le côté.