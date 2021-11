La famille d’une victime d’Astroworld Fest établira une bourse en son nom

La famille de l’une des victimes décédées de l’Astroworld Fest vise à créer une bourse au nom de son être cher – mais pas avant de prendre Travis Scott au tribunal d’abord.

Rudy Peña était l’une des 8 personnes décédées vendredi pendant le concert, et sa famille a l’intention de créer un fonds en son honneur pour poursuivre son héritage – et espère le faire au collège qu’il fréquentait … c’est ce que dit leur avocat, Rosendo Almaraz.

Il nous dit que la famille de Rudy souhaite mettre en place une bourse au Laredo College, où Rudy était étudiant … étudiant pour devenir agent de la patrouille frontalière via une spécialisation en justice pénale. Rien n’est encore gravé dans le marbre… mais on nous dit que c’est leur intention.

Quant à savoir ce qui financera la bourse qu’ils espèrent créer… ce serait l’argent restant des 34 000 $ qu’ils ont collectés via un GoFundMe pour Rudy. On nous dit qu’une partie de cet argent est destinée aux frais funéraires, et le reste sera affecté au fonds de bourses – environ 20 000 $.

BTW, vous avez bien lu… la famille Peña est déjà en train d’enterrer leur fils, et ils le font sans l’aide de Travis parce qu’ils disent qu’ils n’ont pas eu de ses nouvelles… et qu’ils ne retiennent pas leur souffle.

Bien sûr, il a dit qu’il couvrir les frais funéraires de ceux qui ont péri – mais les Peñas insistent sur le fait qu’ils paient tout eux-mêmes … et n’attendent ou n’attendent aucune aide.

On nous dit qu’aucune cause officielle de décès n’est encore connue pour Rudy – dont le corps vient d’être remis à sa famille – Almaraz dit qu’il semble avoir été gravement piétiné.

Une dernière chose … la famille Peña a déjà déposé son propre procès et ils ont nommé Travis comme accusé. Ils allèguent que la négligence et la négligence grave ont directement contribué à la mort de Rudy cette nuit-là.