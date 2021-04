La famille Fetherington s’inspire des Kardashian et c’est ainsi que Kim a réagi

Cela ne s’est pas arrêté là. Nicola a répondu à Kim en disant qu’elle adorerait l’avoir sur le plateau et lui a également dit que Mister Pearl, le créateur qui avait fabriqué son corset pour le gala MET 2019, avait également conçu l’un de ceux qu’elle portait dans la série.

Omg yesss bien sûr, nous serions ravis de vous avoir! Saviez-vous également que M. Pearl a fabriqué votre corset pour le gala du Met et que le prochain qu’il a fait était le mien pour Bridgerton? Vous faites partie du monde Bridgerton depuis plus longtemps que vous ne le pensez! ❤️❤️❤️ – Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) 20 avril 2021

Il est important de reconnaître que la famille Featherington n’est pas inspirée par les Kardashians dans les livres de Julia QuinnCependant, ceux qui lui donnent vie dans la série Netflix se sont inspirés des Kardashians et de leur émission de télé-réalité à succès, Keeping Up With The Kardashians.