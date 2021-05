La famille George Floyd dévoile un fonds pour “ donner du souffle ” à la communauté de Minneapolis ⋆ .

La famille de George Floyd a lancé un nouveau projet conçu pour redonner directement à la communauté de Minneapolis, appelé The George Floyd Community Benevolence Fund (The Fund). L’annonce intervient à l’occasion du premier anniversaire du meurtre de Floyd.

Comme décrit sur son site Web officiel, The Fund est une organisation à but non lucratif basée au Minnesota dont la mission déclarée est de «susciter et donner du souffle aux entreprises, aux particuliers et aux organisations du Minnesota qui ont été affectés par le racisme systématique».

Le fonds de 500 000 $ fournira des subventions aux entreprises éligibles, aux organisations communautaires et aux organisations 501 (c) (3) desservant la communauté à prédominance noire du 38e et de Chicago à Minneapolis, selon un communiqué de presse de la famille Floyd et du conseiller juridique.

Une femme se tient devant une peinture murale de George Floyd le 25 mai 2021 à Minneapolis, Minnesota alors que les gens se rassemblent pour honorer et se souvenir de la mort de Floyd. (Photo par Brandon Bell / .)

La famille Floyd dit qu’elle a été «touchée par la force, l’esprit et le besoin de cette communauté» et qu’elle utilise une partie de son règlement de 27 millions de dollars avec la ville de Minneapolis pour soutenir le fonds. C’était le plus grand règlement préalable au procès dans une affaire de mort injustifiée en matière de droits civils de l’histoire des États-Unis.

«L’héritage de George est son esprit optimiste que les choses peuvent s’améliorer, et notre famille veut apporter cet espoir à la communauté où il est mort, afin qu’ensemble nous puissions améliorer les choses pour la communauté noire à Minneapolis et au-delà», a déclaré Terrence Floyd, frère de George Floyd et membre du conseil d’administration du Fonds.

Le conseil d’administration de l’organisation comprend quatre membres de la famille Floyd: Terrence Floyd, Bridgett Floyd et Philonise Floyd et Roxie Washingtonet avocats Ben Crump, Antonio Romanucci, L. Chris Stewart, Jeff Storms, et Scott Masterson. Le conseil d’administration de l’organisation comprendra également des places pour les dirigeants communautaires du 38e et de Chicago et pour les entreprises partenaires.

«Alors que nous marquons le premier anniversaire de la mort horrible de George Floyd, la famille est profondément convaincue que quelque chose de positif devrait venir de la douleur et de l’injustice qu’il a subies», a déclaré Crump. «Le George Floyd Community Benevolence Fund sera un partenaire important et à long terme des entreprises appartenant à des Noirs dans le quartier où il est mort, où nous avons tous constaté les effets négatifs persistants du racisme systémique.»

Philonise Floyd s’entretient avec d’autres membres de la famille Floyd alors qu’ils répondent à des questions devant la Maison Blanche après avoir rencontré le président Joe Biden le 25 mai 2021 (Photo de Win McNamee / .)

L’organisation a lancé un défi de subvention d’entreprise aux plus grandes sociétés et équipes sportives professionnelles de Minneapolis pour soutenir les efforts de la famille Floyd en contribuant au fonds et / ou en rejoignant le conseil d’administration, selon le communiqué de presse.

Les subventions seront accordées par tranches de 5 000 $, 10 000 $ et 25 000 $, avec une forte préférence pour les projets qui auront un impact local. Le Fonds commencera à accepter les candidatures à l’automne 2021. Pour plus d’informations sur les délais et les critères de candidature, consultez le site Web officiel.

