La famille Gucci critique le film « House of Gucci »: « Tout sauf exact »

La famille Gucci n’est pas satisfaite de la représentation de leurs proches dans le nouveau film » House of Gucci ». Dans un communiqué publié cette semaine, ils ont déclaré que le récit était « tout sauf exact » et que les cinéastes ne les avaient pas du tout consultés.

Les Gucci, qui n’ont plus d’association avec la marque de luxe mondiale qui porte leur nom, s’inquiètent depuis le début du film de Ridley Scott. Maintenant que c’est sorti, ils contestent des détails, y compris l’idée que Patrizia Reggiani, qui a été condamnée et emprisonnée pour avoir engagé un tueur à gages pour tuer Maurizio Gucci, est dépeinte comme une victime dans une entreprise dominée par les hommes.

« House of Gucci » va au-delà des gros titres du meurtre de 1995 et du procès qui a suivi. Basé sur un livre de Sarah Gay Forden, il commence à la fin des années 1970 et suit la relation de Reggiani (Lady Gaga) et de son héritier Maurizio Gucci (Adam Driver) de la cour et du mariage à la séparation et à son meurtre. L’histoire dépeint Reggiani comme un type de Lady Macbeth qui a aidé Maurizio à se lever et à prendre le contrôle de l’entreprise de son oncle Aldo Gucci (Al Pacino) et de son cousin Paolo Gucci (Jared Leto).

« La production du film n’a pas pris la peine de consulter les héritiers avant de décrire Aldo Gucci – président de la société pendant 30 ans – et les membres de la famille Gucci comme des voyous ignorants et insensibles au monde qui les entoure, attribuant des attitudes et des conduites entièrement fabriquées. aux protagonistes des événements notoires », indique le communiqué de la famille.

SALMA HAYEK FAIT LA PROMOTION DU FILM « HOUSE OF GUCCI » EN MAILLOT DE BAIN DÉCOUPÉ

La « House of Gucci » de MGM avec Lady Gaga a été qualifiée de « tout sauf exacte » par la célèbre famille Gucci. (MGM via AP)

Ils ont également déclaré qu’ils se réservaient le droit de « prendre toute mesure nécessaire pour protéger le nom, l’image et la dignité d’eux-mêmes et de leurs proches ».

La famille Gucci n’a pas été impliquée dans la maison de couture Gucci depuis 1993, lorsque Maurizio a vendu sa part restante à la société basée à Bahreïn, Investcorp. Il a ensuite été racheté par le groupe français PPR, devenu Kering.

SALMA HAYEK RAPPELLE UN BAIN DE BOUE CHAOTIQUE AVEC LADY GAGA PENDANT LE TOURNAGE DE « HOUSE OF GUCCI »

Scott s’est déjà défendu lui-même et son film contre les critiques des Gucci, y compris le commentaire de Patrizia Gucci à l’Associated Press selon lequel ils « volaient l’identité d’une famille pour faire un profit ».

Patrizia Gucci est la fille de Paolo Gucci et la petite-fille d’Aldo Gucci.

De gauche à droite : Adam Driver dans le rôle de Maurizio Gucci, Jared Leto dans le rôle de Paolo Gucci et Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani dans « House of Gucci ». (Fabio Lovino/MGM via AP)

« Vous devez vous rappeler qu’un Gucci a été assassiné et qu’un autre a été emprisonné pour évasion fiscale, vous ne pouvez donc pas me parler de faire des bénéfices », a déclaré Scott la semaine dernière dans une interview à la BBC Radio. « Dès que vous faites cela, vous faites partie du domaine public. »

Un représentant de Scott a déclaré qu’il n’y avait « rien à ajouter ». Le studio MGM n’a fait aucun commentaire non plus.

INSPIRATION « MAISON DE GUCCI » PATRIZIA REGGIANI DIT QU’ELLE A TOUJOURS « UN AMOUR ÉNORME » POUR MAURIZIO APRÈS LE MEURTRE

La famille n’est pas la seule proche de l’histoire à commenter les choix de réalisation. Le designer et cinéaste Tom Ford, qui a été le directeur créatif de Gucci de 1994 à 2004 et est représenté dans le film, a écrit un article pour Air Mail dans lequel il a comparé l’expérience à la vie d’un ouragan.

« Il m’est difficile de séparer la réalité du feuilleton brillant et fortement laqué dont j’ai été témoin à l’écran », a écrit Ford. « Comme pour la plupart des films basés sur une histoire vraie, les faits sont altérés, les personnages sont exagérés, les délais sont déformés – et, en fin de compte, qui se soucie tant que ces modifications produisent un grand film ?

« House of Gucci » a reçu des critiques quelque peu défavorables, sauf pour les performances de Leto et Gaga. (Fabio Lovino/MGM via AP)

J’étais profondément triste pendant plusieurs jours après avoir regardé « House of Gucci », une réaction que seuls ceux d’entre nous qui connaissaient les joueurs et la pièce ressentiront, je pense. C’était difficile pour moi de voir l’humour et le camp dans quelque chose d’aussi sanglant. Dans la vraie vie, rien de tout cela n’était un camp. C’était parfois absurde, mais finalement c’était tragique. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La maison de couture a coopéré avec « House of Gucci », ouvrant ses archives à la société cinématographique pour la garde-robe et les accessoires. Salma Hayek, l’épouse du PDG de Kering, François-Henri Pinault, apparaît dans le film sous le nom de Giuseppina « Pina » Auriemma, une voyante qui devient l’amie et la complice de Reggiani. Leto est un ami proche du directeur créatif Alessandro Michele. Et de nombreuses stars ont porté Gucci lors de divers événements soutenant le film.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT