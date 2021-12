La famille Gucci est bouleversée et menace de poursuivre House of Gucci

Leur plus grand ennui est qu’ils dépeignent la famille comme s’ils étaient « Des intimidateurs, ignorants et insensibles au monde qui les entoure ». Ils affirment également que dans l’ensemble, le film est « Extrêmement douloureux d’un point de vue humain et une insulte à l’héritage que la marque se construit aujourd’hui ».

D’un autre côté, ils sont en colère contre la façon dont ils ont dépeint Patricia Reggiani (Lady Gaga) comme une victime se battre dans une industrie dirigée par des hommes alors qu’en réalité, elle est une meurtrière. « Il est représenté non seulement dans le film, mais aussi dans les déclarations des acteurs, en tant que victime essayant de survivre dans une culture d’entreprise masculine et macho», ce qui pour eux est loin d’être la vérité.

Au contraire, les héritiers affirment dans la déclaration que depuis lors, Gucci était « une entreprise inclusive » et qu’« il y avait plusieurs femmes qui occupaient des postes de grande responsabilité ».