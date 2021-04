La famille Joe Biden dans la tourmente alors que son frère a mis en garde contre une «cible à l’arrière» au milieu de la rangée Hunter Monde | Nouvelles

Le fils de Joe Biden, Hunter, publie un nouveau mémoire intitulé « Beautiful Things » – ouvrant ses batailles contre la toxicomanie. Hunter a révélé en 2014 sa lutte contre la toxicomanie après avoir été libéré de la réserve navale en raison d’un test positif pour la cocaïne. L’avocat a expliqué comment son père l’avait soutenu à travers une phase difficile de sa vie, évoquant la façon dont le président américain l’appelait tous les jours. Hunter et son père, le président Biden, ont tous deux été confrontés à des attaques politiques et à un examen minutieux des relations commerciales en Chine et en Ukraine.

Hunter a également abordé cette controverse depuis qu’il travaillait avec la société énergétique ukrainienne Burisma.

Il était administrateur du conseil d’administration de Burisma tandis que son père était vice-président américain et homme de contact de l’administration Obama sur les relations américano-ukrainiennes.

Bien qu’aucune activité criminelle des Bidens n’ait été prouvée, un haut responsable du département d’État américain a fait part de ses préoccupations concernant un conflit d’intérêts potentiel dès 2015.

Hunter a déclaré en 2019 que sa décision d’assumer ce rôle était un « mauvais jugement ».

La fureur entourant la famille Biden a conduit le président américain à avertir les autres membres de sa famille de leurs relations d’affaires.

En janvier, Politico a rapporté que M. Biden avait dit à son frère Frank: «Pour l’amour de Dieu, faites attention à vous-même».

Il faisait référence aux relations commerciales potentielles de son frère, selon une personne au courant de la conversation.

M. Biden a ajouté: « Ne vous laissez pas entraîner par quelque chose qui, avant tout, vous ferait du mal. »

Pendant ce temps, il a également été rapporté que le super-avocat de Floride et donateur du Parti démocrate, John Morgan, a déclaré que les sensibilités commerciales traversaient « Bidenworld ».

« Ce que Frank m’a dit, c’est que » mon frère m’aime beaucoup, mais si je faisais du lobbying, il me couperait les jambes sous moi « , a déclaré Morgan Frank Biden cette semaine.

LIRE LA SUITE: Hunter Biden: Joe Biden a mis en garde contre un « accès spécial »

Tout partenariat aurait un «objectif juridique à 100%» et n’impliquerait aucun lobbying, a souligné Morgan.

Il n’y a aucune preuve d’actes répréhensibles liés à leurs discussions ou de violations des règles d’éthique. Frank Biden est un citoyen privé. M. Morgan ne fait pas pression sur le gouvernement fédéral.

Au cours de la campagne présidentielle, M. Biden a déclaré qu’il n’y aurait pas de conflit d’intérêts pendant son mandat à la Maison Blanche.

Il a déclaré à CNN: « Mon fils, ma famille ne sera impliquée dans aucune entreprise, aucune entreprise qui est en conflit ou semble être en conflit avec la distance appropriée de la présidence et du gouvernement. »