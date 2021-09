La famille Joe Buck l’appelle avec une mauvaise réponse

in

Il ne s’agit en aucun cas d’un article détestant Joe Buck, que nous avons appelé le GOAT sur ce site.

Parce que parfois, quand vous allez sur Family Feud et que vous n’écoutez pas votre équipe quand ils vous donnent ce qui s’avère être une réponse au tableau, c’est embarrassant. Mais ça arrive !

La question de l’animateur Steve Harvey était la suivante : nommez une femme dans votre vie qui est plus intelligente que vous.

Trois des quatre réponses étaient là-haut : mon bébé (sérieusement c’est ce qu’il disait), ma mère et ma sœur. Tout ce que la famille Buck avait à faire dans l’édition de Celebrity Family Feud était de donner cette réponse finale, et ils passeraient au tour Fast Money. Un raté et ils étaient sortis.

Buck a consulté et a dit: « Meilleur ami. » Tort. Il s’est avéré que c’était “Boss”, et il s’avère que c’est exactement ce que la famille de Buck lui a dit de dire.

Oh non. Regardez tout ça se dérouler :

C’est tellement dur pour Joe. Voici ce qu’il a dit sur Twitter :

Je n’ai pas besoin d’un jeu télévisé pour me le dire ! Hahaha. Toujours connu. C’est pourquoi je les ai amenés. Nous allions dire enseignant alors cela a obtenu un X. Notre «consensus» était faible. En fait, je suis allé avec la réponse de ma plus jeune fille. C’est la télé ! Wahhhhh. C’était une explosion. Merci @FamilyFeudABC https://t.co/CFnYq3Fq2O – Joe Buck (@Buck) 30 août 2021

