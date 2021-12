La famille Kardashian s’exprime après la mort d’un chef d’entreprise dans un homicide présumé

La famille Kardashian/Jenner dénonce le meurtre tragique de leur chef d’entreprise et amie de longue date, Angela « Angie » Kukawski. Kukawski, 55 ans, était un chef d’entreprise bien-aimé et respecté de Los Angeles qui travaillait avec les Kardashian, la succession de Tupac Shakur, Nicki Minaj et d’autres poids lourds du secteur. Son petit ami, Jason Baker, est actuellement derrière les barreaux et accusé de son meurtre. « Angela était vraiment la meilleure », a déclaré la célèbre famille dans un communiqué à TMZ. « Elle se souciait de chacun d’entre nous et a fait arriver des choses impossibles. Elle nous manquera beaucoup et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches pendant cette période des plus difficiles. »

Le LAPD a déclaré aux médias que le meurtre de Kukawski était brutal. Ils pensent que l’arme du crime utilisée contre Kukawski était un couteau. Le procureur affirme que le petit ami de Kukawski l’a tuée « dans l’intention de causer une douleur et des souffrances cruelles et extrêmes à des fins de vengeance, d’extorsion, de persuasion et dans un but sadique ».

Kukawski a été portée disparue le 22 décembre. Le lendemain, la police de LA et de Simi Valley a découvert son corps à l’intérieur de sa voiture. La voiture était garée dans une rue de Simi Valley. Le bureau du médecin légiste du comté de Ventura a statué que la mort de Kukawski était un homicide.

Baker, 49 ans, reste derrière les barreaux sous caution de 3,07 millions de dollars. « Les détectives pensent que Barker a tué la victime à l’intérieur de leur résidence à Sherman Oaks, l’a placée dans son véhicule et s’est rendue à Simi Valley », a déclaré le département de police de LA dans un communiqué, tel que rapporté par ABC7.

Kukawski était mère de cinq enfants, ont déclaré ses amis à Variety. Elle était « bien-aimée » dans l’industrie et se souvenait d’elle comme d’une « qui travaille le cœur… tireur droit ». Kukawski a récemment travaillé pour Boulevard Management, une entreprise spécialisée dans les services de gestion financière pour les artistes, les athlètes et autres entrepreneurs. Le cabinet conseille ses clients sur la gestion d’actifs, la préparation des déclarations de revenus, les assurances, la planification successorale et la planification de la retraite, ainsi que d’autres offres commerciales.

« Nous sommes attristés et navrés par la perte de notre collègue, Angie Kukawski », a déclaré Todd Bozick de Boulevard dans une déclaration à Variety. « Angie était une personne gentille et merveilleuse, et elle manquera beaucoup à tous ceux qui la connaissaient. Nos plus sincères condoléances vont à toute la famille et aux amis d’Angie. »