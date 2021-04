La famille Montaner aura sa propre «réalité» – El Sol de México

La famille Montaner aura sa propre série de “réalité”, à laquelle Evaluna et Camilo, Ricky et Mau et leurs partenaires et le patriarche Ricardo Montaner et son épouse, Marlene Rodríguez Miranda participeront, la société NTERTAIN, qui développe le projet, a rapporté le lundi.

Ricardo Montaner a expliqué dans un communiqué que l’idée de faire une série sur leur vie était quelque chose dont il avait discuté pendant l’accouchement avec sa famille.

«Nous avons ravivé les attentes que nous avions de faire un programme ensemble et ainsi de pouvoir communiquer aux gens ce message de ce que nous ressentons comme l’unité de la famille … communiquer que vous pouvez être heureux au milieu des circonstances, malgré tout et des menaces. qui nous entourent », a expliqué l’artiste.

Selon NTERTAIN, la série sera un documentaire “sans scénario” dans lequel les Montaners enseigneront de manière “plus profonde” que sur les réseaux sociaux à quoi ressemble leur quotidien.

Les Montaners ne sont pas la première famille à montrer leur vie en vidéo. Le pionnier du monde latin a été l’artiste Jenni Rivera, qui a battu des records d’audience sur la chaîne NBC Universo avec les trois saisons de «I Love Jenni».

“Larrymanía”, qui suit la famille du chanteur de musique régional mexicain Larry Hernández, prépare sa septième saison, tandis que la famille du comédien et cinéaste Eugenio Derbez a annoncé que la deuxième saison de “En voyage avec les Derbez” sera présentée en première en mai .

Malgré tout, la série Montaner sera la première à documenter la vie d’une famille où chacun est célèbre par ses propres mérites et sur les réseaux sociaux, ils dépassent ensemble 150 millions de followers et leurs vidéos ont plus de 8 milliards de vues.

Bien qu’ils soient ensemble à Miami depuis longtemps, en raison du confinement imposé par les mesures pour contenir la pandémie, la série se déroulera dans différentes parties du monde, alors que l’équipe suit le quotidien de la famille Montaner, qui comprend les cinq enfants du chanteur.

Le plus âgé Alejandro est un chanteur, Héctor fait partie de Sony Music. De leur côté, Ricardo et Mauricio forment le duo des auteurs-compositeurs-interprètes Mau et Ricky et Evaluna est la star de la série Nickelodeon Amérique latine «Club 57».

Les couples de tous auront également leur rôle dans ce projet. Evaluna est mariée à l’artiste colombien Camilo, Mauricio est marié depuis trois ans à la colombienne Sara Escobar, qui sera la directrice artistique de la série, tandis que Ricky est fiancé à l’artiste argentin Stefi Roitman.

“La série Los Montaners suivra l’évolution des histoires d’amour, des carrières et des conflits de la famille à succès tout en équilibrant le maintien de leurs valeurs chrétiennes et la dynamique de la famille rock & roll”, a ajouté NTERTAIN.

Cette société a été fondée plus tôt en avril par Borrero, le co-fondateur de NEON16, le vétéran de l’industrie de la musique Tommy Mottola et la société de représentation Range Media Partners, qui l’ont décrite à Efe comme «comme un nouveau divertissement et média axé sur la création, développement et production de contenu premium tous supports.

La série qui a commencé à tourner cette semaine à Miami, mais n’a pas encore de date de sortie.

