La famille Ocaña prétend avoir des preuves concluantes qu’Octavio ne s’est pas suicidé – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le bureau du procureur de l’État du Mexique soutient sa version selon laquelle l’acteur Octavio Ocaña, mieux connu pour son rôle de « Benito » dans la série Neighbours, s’est tué seul lors d’une poursuite policière.

Cependant, la famille de l’interprète soutient que ce qui a été dit par les autorités mexicaines n’est pas vrai. Dans De Primera Mano, d’Imagen Televisión, Bertha, la sœur d’Octavio a affirmé qu’ils ont des preuves qui démentent le bureau du procureur.

Nous avons déjà des preuves que nous ne leur avons pas présentées car ils continuent de travailler, mais dès que nous les leur présenterons, ils n’auront pas d’autre choix que de changer le verdict, l’avis «

Bertha Ocaña a mentionné que les experts sont ceux qui travaillent et qu’ils les présenteront en temps voulu pour que tout soit plus clair.

C’est une réalité qu’ils doivent changer d’avis parce que nous montrons qu’il n’en était pas ainsi. Nous ne parlons pas juste pour parler, au contraire, nous devons présenter les preuves et nous y travaillons. Mon père et moi avions déjà accès aux tests, nous avons déjà vu des photos, j’ai déjà tout vu physiquement, nous connaissons déjà cette partie »

Il a également souligné que, bien qu’ils ne soient pas ses amis, ils ne sont pas en conflit avec le parquet malgré le fait qu’ils sont sûrs d’avoir agi et fait tout de travers.

Concernant les témoins qui se trouvaient au moment de la fusillade, il a affirmé qu’ils sortiront pour faire plus de déclarations même s’ils ont peur.

A l’époque, les témoins n’étaient pas dans les conditions nécessaires, on sait dans quelles conditions ils étaient. Ils vont devoir faire une autre déclaration. Qu’ils vont le faire, ils vont le faire, nous sommes déjà sûrs et certains qu’ils vont reparler. Bien sûr, il y a une peur et nous savons pourquoi. Ils ne peuvent pas être exposés comme ça juste parce qu’il y a beaucoup de choses derrière eux et qu’on n’a pas d’autre choix que de tout porter comme il se doit, c’est-à-dire qu’ils seront appelés par l’intermédiaire du Parquet. Quand ils feront leurs déclarations, nous aurons plus de faveur », a-t-il conclu.

Avec des informations d’Excelsior