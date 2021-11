La famille passera le « dernier Noël » avec sa mère mourante, 33 ans, ce week-end

Becky Aspinall, 33 ans, vit avec la maladie de Huntington depuis plus d’une décennie (Photo: Liverpool Echo)

Une famille espère offrir à une maman mourante un dernier Noël magique avant qu’il ne soit trop tard.

Becky Aspinall, 33 ans, souffre de la maladie de Huntington depuis 13 ans après avoir été diagnostiquée alors qu’elle était enceinte de son fils Alfie.

La maladie, qui empêche certaines parties du cerveau de fonctionner correctement au fil du temps, a laissé Becky recevoir des soins palliatifs après s’être détériorée au fil des ans.

N’ayant aucune idée de combien de temps elle doit encore vivre, Lisa, la mère de Becky, souhaite que la famille Merseyside puisse passer une dernière saison des fêtes ensemble.

La meilleure amie de Becky, Kirsty Smith, a déclaré: «Depuis qu’elle a été diagnostiquée, elle s’est simplement détériorée au fil des ans.

«Elle a été dans une maison de soins pendant huit ans et à cause de Covid, nous avons dû lui rendre visite par la fenêtre, ce qui était difficile, mais le permis de construire a été accordé et sa mère a fait construire une extension alors elle est rentrée à la maison la veille de Noël.

«Nous étions si heureux quand nous l’avons ramenée à la maison, nous savions qu’elle était dans les derniers stades de la maladie de Huntington et au cours de la dernière année, son état s’est aggravé.

«Elle ne peut ni marcher ni parler et récemment, elle a perdu sa capacité à avaler. Elle a pris la décision avancée qu’elle ne voulait pas de sonde d’alimentation à cheville, ce qui signifie qu’elle est maintenant en fin de vie.

Becky avec son fils Alfie, sa mère Lisa Kelly et son beau-père Sean Kelly (Photo: Liverpool Echo)

Lisa avait réservé un voyage à Center Parcs pour que la famille se rende au Winter Wonderland, mais sa fille est tombée trop malade. Alors maintenant, sa famille et ses amis veulent lui apporter un pays des merveilles à la place.

Kirsty a ajouté: ‘Même si elle le fait si longtemps [to Christmas], elle est susceptible d’être inconsciente à ce moment-là. Évidemment, vous ne pouvez pas y mettre un temps.

«Alors sa mère a décidé d’apporter Noël dans son jardin de devant. Nous aimerions que ce soit fait d’ici ce samedi car nous ne savons pas combien de temps elle restera consciente.

« L’équipe de soins palliatifs veut augmenter sa médication pour qu’elle devienne de moins en moins alerte, donc c’est assez urgent. »

Elle a été diagnostiquée alors qu’elle était enceinte de son fils Alfie (Photo: Liverpool Echo)

Kirsty a appelé aux dons via une liste de souhaits Amazon, au lieu d’argent, afin que les lumières et les décorations de Noël puissent être commandées prêtes pour le week-end.

Elle a ajouté: «Nous voulons emmener Becky avec Alfie afin qu’ils puissent profiter d’un Noël ensemble.

» À Noël dernier, elle est rentrée à la maison mais ils n’ont pas pu la mettre dans une routine, donc c’était difficile pour eux, c’est pourquoi cette année ils ont voulu s’en aller mais malheureusement, Becky est devenue trop malade.

«Ce sont les souhaits de sa mère pour qu’ils puissent passer un Noël ensemble en famille car Alfie n’a jamais vraiment passé un Noël avec sa mère.

Plus : Noël



«Je connais Becky depuis l’école et je suis infirmière maintenant, c’est triste de penser que nous vivons des vies complètement différentes et qu’elle n’a pas eu le même type de vie.

«Nous sommes vraiment reconnaissants envers tout le monde au fil des ans. Nous avons organisé divers événements caritatifs et Becky a fait beaucoup de choses grâce à l’aide des membres de la communauté.

« Ceci est un dernier appel à l’aide. »

