La famille Reagan fait une révélation choquante à la table du dîner de la première saison

Blue Bloods est revenu en force avec la première de la saison 12, “La haine est la haine”, vendredi soir. L’épisode était plein à craquer avec quatre histoires qui ont chacune amené la famille Reagan à remettre en question sa foi dans la façon dont la police de New York gère les choses. Même le commissaire Frank Reagan est devenu frustré parce qu’il s’est occupé des récentes coupes budgétaires du maire Peter Chase. Tout cela s’est construit sur un aveu surprenant de chaque membre de la famille pendant la scène du dîner. (Les spoilers suivent !)

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle saison, “Hate is Hate” a suivi le format familier de Blue Bloods, avec quatre histoires différentes qui se sont finalement unies pendant un bref instant lors du dîner du dimanche. Frank (Tom Selleck) s’est heurté à Chase (Dylan Walsh) après qu’un groupe d’écoliers juifs a été abattu, inspirant les deux hommes à se confronter à leurs idées sur la façon dont la ville devrait être protégée. Chase veut que New York semble sûr pour les touristes, mais Frank a fait valoir que le seul moyen d’y parvenir était de donner au NYPD les ressources dont il avait besoin. Le désaccord devient si vif que Frank n’est même pas invité à la conférence de presse annonçant l’arrestation du tireur du bus scolaire.

(Photo : John Paul Filo/CBS)

Dét. L’histoire de Danny Reagan (Donnie Wahlberg) était centrée sur le meurtre d’un garçon de 5 ans, ce qui l’a incité à demander l’aide de la médium Maggie Gibson (Callie Thorne). Elle lui a dit que le père du garçon avait un rôle dans le meurtre, ce qui a dérouté Danny puisque le père était un gars sympa. Il s’est avéré que le tueur était le père biologique du garçon, qui était jaloux que le petit ami de son ex-petite amie élève maintenant son fils. Il s’avère que les médiums ont de réels pouvoirs dans l’univers de Blue Bloods.

L’agent Eddie Janko (Vanessa Ray) a été frustré après que sa partenaire, l’agent Rachel Witten (Lauren Patton), a été mise en congé parce qu’elle a sorti une arme lors d’une situation tendue avec des civils non armés. Eddie et le sergent. Jamie Reagan (Will Estes) a estimé que Rachel était injustement ciblée. Pendant ce temps, ADA Erin Reagan (Bridget Moynahan) a décidé d’enquêter sur un meurtre vieux de plusieurs décennies dont son patron, DA Kimberly Crawford (Rosyln Ruff) était un témoin oculaire quand elle avait 13 ans. Crawford ne voulait pas que l’affaire soit réexaminée, et Erin a découvert pourquoi. Il s’avère que la mère du meilleur ami de Crawford était le tueur et Crawford savait que la vie de son ami serait ruinée si sa mère allait en prison.

La situation d’Eddie avec Rachel, qui envisageait sérieusement de quitter la police, l’a incitée à demander à tout le monde à table s’ils pensaient à partir au moins une fois aussi. Tout le monde a levé la main, même Erin. Danny ne pensait pas qu’Erin aurait dû répondre, mais elle a noté que même son travail en tant qu’ADA peut vous épuiser. “Cette semaine, en particulier, j’ai pensé à quel point ce serait bien de ne pas être une ADA”, a-t-elle déclaré.

Pops (Len Cariou) a demandé à Eddie si elle pensait à une nouvelle carrière. Elle a dit non, mais elle a noté que Rachel l’est, car elle pense que personne n’est de son côté. Danny pensait que c’était vrai, mais Frank n’était pas d’accord. “Il y a énormément de haine envers les flics, surtout ces derniers temps”, a ajouté Jamie. “Et ce ne sont pas seulement les flics. C’est comme, faites la queue”, a déclaré Frank.

Les fils de Danny ont été inspirés pour demander comment amener les gens à arrêter de haïr. “Je ne sais pas… comme ça. Ce que nous faisons. Nous parlons, nous écoutons”, a déclaré Frank. “Eh bien… la plupart du temps tu parles et nous écoutons juste,” dit Danny avec un sourire. Les nouveaux épisodes de Blue Bloods sont diffusés les vendredis sur CBS à 22 h HE.