La famille royale a commis une erreur «profondément regrettable» avec Meghan Markle – Selon un expert | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont annoncé leurs fiançailles en novembre 2017. Mais après la publication de la nouvelle, la famille royale n’a pas présenté la future duchesse de Sussex aux journalistes royaux de la même manière que Kate, la duchesse de Cambridge. , 39 ans, lorsqu’elle s’est fiancée au prince William, 39 ans, a affirmé un expert.

Écrivant dans l’experte et rédactrice du bulletin royal Telegraph de cette semaine, Camilla Tominey qualifie l’échec de la firme à traiter Meghan de la même manière que Kate “profondément regrettable” et soutient que cela a peut-être contribué à cimenter la position “anti-presse” que Harry et Meghan maintiennent à ce jour.

Abordant la relation délicate de la famille royale avec les médias, Mme Tominey a mentionné une récente interview qu’elle a faite avec Camilla, duchesse de Cornouailles.

Malgré la mauvaise presse que la duchesse de Cornouailles a reçue dans le passé, elle reste amicale envers les journalistes, a expliqué Mme Tominey.

Elle a écrit: “Je viens d’écrire un article sur la duchesse de Cornouailles, ce week-end, dans lequel une ancienne assistante a commenté à quel point elle aimait nous parler de hacks.”

Mme Tominey a ajouté: “Ceci malgré les tabloïds qui ont passé la majeure partie des années 1990 et du début des années 2000 à la diffamer comme” la femme la plus détestée de Grande-Bretagne “et” l’ennemi public numéro un “.

“‘Elle adore les potins, elle aime les bonnes histoires et elle sait que les journalistes sont des personnes intrinsèquement intéressantes’, a insisté la source.”

Le traitement de Camilla aux mains des médias éclipse ce que Harry et Meghan ont vécu, affirme Mme Tominey.

Elle a ajouté: “Ce que Camilla a subi fait que le traitement du prince Harry et de Meghan par les journaux ressemble à une promenade dans le parc – et pourtant les Sussex restent le plus anti-presse de tous.”

Dans une déclaration à propos de son prochain livre, Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Les Sussex sont basés en Californie depuis l’année dernière, mais devaient retourner au Royaume-Uni pour assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine au printemps prochain.

Il y a maintenant des spéculations selon lesquelles ils pourraient ne pas être invités à l’événement alors que les drames de la famille royale pourraient éclipser le jalon de la reine.