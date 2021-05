La famille royale a dit de ne pas s’excuser auprès de Harry et Meghan après les dernières accusations | Royal | Nouvelles

Les lecteurs ont voté dans notre sondage en ligne pour savoir si la famille royale devrait s’excuser auprès du duc et de la duchesse de Sussex à la suite des dernières accusations de «négligence totale» de Harry par sa famille. Un énorme 95% des répondants ont déclaré que la famille royale ne devrait pas s’excuser auprès du couple – qui a quitté les fonctions royales pour une nouvelle vie en Amérique.

Seulement cinq pour cent pensaient que la famille royale devrait s’excuser envers Harry et Meghan.

Commentant ce site Web, un lecteur a fustigé: “Ils n’ont rien à s’excuser.”

Un autre a déclaré à propos des Sussex: “Ils devraient s’excuser auprès de la famille royale et du public.”

Un troisième a appelé Harry et Meghan à être dépouillés de leurs titres, disant: “Retirez tous les titres royaux des deux, même s’ils s’excusent auprès de la famille royale.”

Un autre a insisté sur le fait que la famille royale ne devrait pas s’excuser, et a déclaré: «Ils n’ont absolument rien à s’excuser.

«Harry est celui qui a causé tous les problèmes. Il devrait se mettre à genoux et demander pardon.

Un cinquième a ajouté: “Il n’y a rien à excuser.”

Un autre furieux: “Absolument pas. C’est M&H qui doit s’excuser.”

Le duc a également pris pour cible les compétences parentales de son père, le prince Charles.

Il a dit: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi,” Eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi “.

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faites-le bien pour vos enfants. “

Harry a également averti qu’il “ne serait jamais intimidé dans le silence” à l’avenir.

Les commentaires du duc interviennent après qu’il ait semblé suggérer que le prince de Galles, la reine et le prince Philip avaient tous échoué en tant que parents lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert plus tôt ce mois-ci.

La dernière attaque de Harry est susceptible d’augmenter les tensions bien documentées avec la famille royale à la suite de son entretien avec Winfrey et de Meghan.

Les Sussex – qui vivent en Californie après que Megxit les ait vus démissionner en tant que membres de la famille royale – ont fait une série de déclarations dommageables sur la monarchie lors de l’interview télévisée, diffusée en mars.

Express.co.uk a interrogé 36 360 dans un sondage en ligne sur ce site Web du 21 au 22 mai.