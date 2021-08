La famille royale a été intimidée par le “buzz” à propos de Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a choqué les assistants du Palais en exprimant immédiatement son opinion et en générant un “énorme buzz” dans les médias, a affirmé un expert royal. Bien que l’examen minutieux des médias soit généralement intense pour toutes les femmes royales, The Firm a été “intimidée” par Meghan et voulait soit qu’elle soit “disciplinée” ou qu’elle quitte la famille royale.

L’instagrameuse royale Alex, qui a acquis une réputation parmi les fans royaux pour sa page Instagram Duchessmmgrace, a déclaré: “Le buzz autour de Meghan était attendu car cela se produit avec chaque femme royale, je pense que c’était évidemment unique pour Meghan à bien des égards en raison de sa race et être américain.

“Je pense que cela a montré à quel point The Firm était intimidée par elle, et je dois évidemment penser que c’était elle aussi une femme de couleur et d’être belle et forte et intelligente et opiniâtre.

“Je suis sûr qu’il y avait beaucoup d’hommes blancs là-bas qui ne s’attendaient pas à ce que cette femme de couleur vienne et dise ‘J’ai une opinion et je vais l’exprimer et je ne vais pas simplement la couper et Harry a dit d’accord.

“Je pense que cela montre à quel point la jalousie était mauvaise, car s’ils s’étaient simplement assis, cela aurait été apaisé, il n’y aurait pas eu cet énorme buzz autour d’elle comme il y en a toujours.

“Après cinq bonnes années, ça se calme toujours mais j’ai l’impression qu’ils étaient tellement intimidés par elle qu’ils voulaient juste qu’elle soit disciplinée ou qu’elle sorte sans Harry, et je pense que c’était vraiment triste.”

Meghan Markle a rejoint la famille royale en mai 2018 après avoir épousé le prince Harry à la chapelle St George de Windsor.

L’ancienne actrice américaine était en couple avec le petit-fils de la reine depuis l’été 2016, date à laquelle ils ont été présentés à un rendez-vous à l’aveugle.

Le prince Harry et Meghan ont tous deux déclaré qu’après avoir rencontré la famille royale, elle avait été bien reçue et que les membres de la famille, dont le prince William et Kate, l’avaient “accueillée”.

En janvier 2020, le couple a annoncé qu’il se retirerait de ses fonctions de membres de la famille royale et déménagerait en Californie.

Depuis, ils ont mené un certain nombre d’entretiens au cours desquels ils ont discuté des raisons de leur départ et abordé leur querelle en cours avec la famille royale.

Meghan Markle a fait allusion au racisme lors de son interview en solo avec Oprah Winfrey, affirmant qu’un membre senior de la famille royale avait fait une remarque raciste à propos de leur fils à naître.

Le couple a également suggéré que la jalousie suscitée par leur tournée réussie dans le Pacifique Sud était à l’origine de leur rupture avec le prince William et Kate à l’automne 2018.

Le prince Harry a déclaré : « C’était la première fois que la famille pouvait voir à quel point [Meghan] est au travail.”

Lorsqu’Oprah lui a demandé s’il y avait des indices de jalousie, le duc a déclaré: “Je souhaite juste que nous apprenions tous du passé”.