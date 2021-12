Le roi Harald de Norvège envoie un message de Noël

Le roi Harald et la reine Sonja, tous deux âgés de 84 ans, sont au premier plan, tandis que la princesse héritière Mette-Marit et le prince héritier Haakon, tous deux âgés de 48 ans, se tiennent derrière avec leurs enfants, la princesse Ingrid Alexandra, 17 ans, et le prince Sverre Magnus, 16 ans.

Carte de Noël de la famille royale de Norvège (Image : Lise Aserud)

Le roi Harald avec la reine (Image : .)

