La famille royale parle du nouveau documentaire de la BBC Two, The Princes and the Press.

Selon l’Evening Standard, une déclaration conjointe de Buckingham Palace, de Clarence House et de Kensington Palace a été diffusée à la fin de l’émission, diffusée le lundi 22 novembre.

« Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine », indique le communiqué, selon le journal. « Cependant, il s’agit trop souvent d’affirmations exagérées et infondées provenant de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

La série en deux parties examine les années au cours desquelles Prince William et le prince harry ont, comme le dit la BBC, « ont tracé des voies très différentes de leur relation avec les médias ». Il est présenté par BBC Media Editor Amol Rajan, qui a partagé ses propres opinions sur la famille royale et sa couverture dans le passé. Dans une chronique de 2012 pour The Independent, par exemple, il a qualifié la monarchie « d’absurde » et a écrit « les journalistes sont tellement dupés par la richesse aristocratique qu’ils ne peuvent présenter qu’une image falsifiée à leur public. En d’autres termes, ils substituent la propagande là où le journalisme devrait être. «