La famille royale ‘déploie les gros canons’ avec le nouveau ‘Fab Four’ | Royale | Nouvelles

Le prince Charles et le prince William ont été salués comme « les bons hommes pour le travail » alors qu’ils se rendent à Glasgow pour la COP26 sans la reine. Les deux futurs rois seront rejoints par la duchesse de Cornouailles et la duchesse de Cambridge, et devraient « charmer les délégués » lors de l’important sommet sur le climat. Sa Majesté devait assister et organiser une réception diplomatique, mais a annoncé le 27 octobre qu’elle avait « à regret » accepté les conseils de son équipe médicale et resterait au château de Windsor.

S’exprimant sur le podcast Palace Confidential, l’expert royal Rebecca English a déclaré: « C’est quelque chose que Buckingham Palace tenait beaucoup à faire passer, que la reine a pris cette décision à regret et qu’elle enregistre un message vidéo au château de Windsor à la fin de cette semaine , à jouer aux délégués à l’ouverture de la COP26.

« Elle a clairement indiqué qu’elle voulait que le sommet soit un succès et qu’il en résulterait une action significative.

« Bien sûr, ils déploient toujours les gros canons royaux, nous avons le nouveau Fab Four pour ainsi dire, nous avons Charles, Camilla, nous avons William et Kate tous là pour charmer les délégués et représenter la Grande-Bretagne API.

« Charles et William ont eux-mêmes d’assez solides références écologiques, ils sont donc définitivement les bons hommes pour le poste. »

Le prince Charles et le prince William devraient tous deux prononcer des discours et assisteront à une réception diplomatique pour les dirigeants mondiaux lundi soir.

Le prince de Galles est un militant environnementaliste renommé et a déclaré à l’audience de la COP21 en 2015 qu’il n’y avait « pas de plus grande menace pour l’humanité » que le changement climatique.

L’année dernière, il a lancé son initiative Terra Carta, qui encourage les entreprises à adopter un avenir durable et demande aux signataires d’accepter près de 100 actions pour devenir plus durables d’ici 2030.

Son fils a suivi ses traces et a récemment lancé le prix Earthshot, qui a été présenté comme « le prix environnemental le plus ambitieux de l’histoire ».

Plus tôt ce mois-ci, la reine a été entendue parler de son irritation à la COP26 et de la crise climatique, alors qu’elle exprimait sa frustration face aux dirigeants mondiaux qui « parlent » mais « ne font pas ».

Elle devait initialement se rendre à Glasgow ce week-end, mais a annoncé mercredi qu’elle resterait à Windsor sur les conseils de ses médecins.

Le monarque de 95 ans est d’abord tombé malade le 20 octobre et a été contraint d’annuler un voyage en Irlande du Nord. Il a ensuite été révélé qu’elle avait passé la nuit à l’hôpital King Edward VII de Marylebone pour des « enquêtes préliminaires ».

En plus d’entreprendre des « tâches légères et de bureau », elle a annulé ses engagements officiels pour les deux prochaines semaines.

Après être montée sur le trône en 1952, la reine Elizabeth II est le monarque le plus ancien de l’histoire britannique.