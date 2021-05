La famille royale doit montrer sa «volonté d’être flexible» pour éviter que le public ne se retourne contre la monarchie | Royal | Nouvelles

Graham Smith of Republic, le commentateur royal Anujula Mutanda et l’ancien ministre du gouvernement Norman Baker ont réfléchi sur l’importance de la famille royale dans la Grande-Bretagne moderne. Pendant le documentaire royal, La famille royale: en valent-ils la peine? Mme Mutanda a insisté sur le fait que lorsque le prince Charles sera roi, la famille royale devra rester flexible en ce qui concerne son engagement envers le public. Elle a affirmé qu’en faisant cela, ils resteraient en bonne faveur auprès du public.

Cependant, MM. Smith et Baker ont fait valoir que la famille royale n’était plus pertinente et s’il est difficile de mesurer leurs contributions économiques, leurs conseils royaux ne sont pas aussi importants qu’ils l’étaient autrefois.

M. Smith a déclaré: «On a fait valoir que les consommateurs sont en quelque sorte impressionnés par la marque royale.

«Il existe un marché pour les marques royales, il y a un marché pour de nombreuses marques différentes.

“Le fait est que la monarchie n’est pas là pour nous faire de l’argent, elle est là pour nous fournir un chef d’État.”

M. Smith est resté critique à l’égard de la famille royale alors que son groupe politique, la République, continue d’espérer que la monarchie disparaîtra.

Mme Mutanda a fait valoir que la famille royale doit continuer à grandir et faire preuve de flexibilité ou risquer d’être mise de côté par le public.

Elle a déclaré: «Les membres de la famille royale ont traversé des périodes de grande popularité et leur popularité a également diminué.

«Je pense que nous avons cette relation bidirectionnelle en ce sens que lorsqu’ils ne répondent pas à nos besoins en tant que nation, nous pouvons devenir assez grincheux à ce sujet.

«Mais le fait est que la famille royale, sans aucune faute de sa part peut-être, n’aide pas ce pays à aller de l’avant.

«Nous devons reconnaître que la Grande-Bretagne en 2021 n’est pas le même pays que la Grande-Bretagne en 1921.

«La famille royale, en ce sens, nous retient et nous devons reconnaître notre nouveau rôle dans le monde.

“Nous devons le faire et ne pas prétendre que les choses n’ont pas changé.”