La famille royale en alerte alors que Meghan Markle confirme UNE AUTRE bombe révélatrice aux États-Unis | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex figurera dans l’épisode du Ellen Show, diffusé jeudi. Un aperçu rapide de l’interview montre que Meghan discute franchement de sa vie avant de rencontrer et d’épouser son mari, le prince Harry.

Elle a raconté à Ellen son parcours jusqu’à l’interview, lorsqu’elle se rendrait là où le tournage d’Ellen Show est basé pour auditionner pour des rôles avant que sa vie ne change radicalement.

Elle s’est souvenue: « Je me garais à la porte trois et je filais et les gardes de sécurité ici disaient toujours » cassez-vous une jambe, j’espère que vous l’aurez compris « .

« Donc, la conduite d’aujourd’hui était très différente. »

Avant la diffusion de l’interview, l’animatrice Ellen a repris ce commentaire et a séduit sur Twitter: « Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que Meghan, la duchesse de Sussex, était sur le terrain de Warner Brothers.

« Ne manquez pas le reste de notre interview demain. »

Dans la bande-annonce de l’interview complète, Ellen DeGeneres interroge la duchesse de Sussex sur la voiture qu’elle utilisait généralement pour se rendre aux auditions, la qualifiant de « voiture très spéciale ».

La duchesse a répondu que son ancien véhicule « avait une vie propre ».

Elle a expliqué: « J’avais ce très, très vieux Ford Explorer Sport, et, à un moment donné, la clé a cessé de fonctionner côté conducteur. »

Elle a raconté avec humour : « Vous ne pouviez pas entrer par la porte, donc après les auditions, je me garais au fond du parking et j’ouvrais le coffre et montais, tirais la porte derrière moi et rampais tout sur mes sièges pour sortir.

« C’est comme ça que j’allais et venais », termina-t-elle avec un large sourire.

PLUS À VENIR…