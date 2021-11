La famille royale est en train de « peaufiner » ses efforts alors que Meghan Markle et Harry sont « hors de vue » | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Angela Levin a discuté de la collaboration étroite observée récemment entre les membres supérieurs de la famille royale. S’adressant à Twitter à la fin de la deuxième journée de la COP26, l’expert a déclaré: « Ce que nous voyons en ce moment H[arry] et M[eghan] sont hors du cadre photo est un réglage fin pour s’assurer que la famille royale reste solidaire les uns des autres.

« C’est garder son calme et continuer qui l’aide à survivre. »

La remarque de Mme Levin, auteur de Harry : Conversations avec le prince, a été bien accueillie par nombre de ses followers.

L’une, nommée Eliza, a déclaré s’attendre à une synergie entre le travail et les fonctions du prince William et du prince Charles à l’avenir.

Elle a écrit sur Twitter : « Je pense que nous verrons une relation de travail très étroite entre Charles et Wills à l’avenir.

« Je pense que le règne de Charles sera presque comme un co-règne où Wills est tout aussi impliqué dans des affaires et des événements importants.

« Excellent concept pour la popularité de la monarchie et l’assurance d’un avenir solide. »

L’utilisateur des réseaux sociaux LucyBennet a répondu: « Charles est malheureusement maintenant une personne âgée, bientôt âgée.

« La popularité de William aidera également à soutenir Charles.

« Il ne sera facile pour personne de s’en prendre à un monarque populaire de longue durée. »

Commentant le tweet de Mme Levin, un autre observateur royal avec le surnom d’ohmydays a déclaré: « C’est tellement beau comment la reine est soutenue par les membres loyaux et dignes de confiance de sa famille.

« J’ai adoré son discours disant à quel point elle était fière d’eux. »

Une autre, Elaine Ross, a ajouté : « Ils s’acquittent de leurs tâches avec un minimum d’agitation et une grande dignité. »

Les membres de la famille royale ont fait preuve d’unité cette semaine, alors qu’ils rencontraient des dirigeants mondiaux, des magnats des affaires et des innovateurs à la COP26.

Le prince de Galles, compte tenu de son travail de toute une vie pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la durabilité, était une figure de proue lors de la cérémonie d’ouverture du sommet sur le changement climatique, où il a lancé un appel à l’action aux décideurs.

Mais il a également travaillé avec son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, pour influencer et charmer les politiciens et les entrepreneurs lors de la soirée de réception qui a eu lieu lundi.

Là, les membres de la famille royale ont parlé à divers dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président américain Joe Biden.

Et ils se sont réunis pour écouter respectueusement le puissant message vidéo enregistré par la reine au lieu de son absence au sommet.

Le père et le fils royaux ont également assisté ensemble à une réception à la distillerie Clydeside, au cours de laquelle ils ont réuni les 15 finalistes du prix Earthshot organisé par le prince William et certains des chefs d’entreprise qui ont rejoint l’engagement de Charles en matière de développement durable avec son Sustainability Markets Initiative.

Un observateur royal et expert américain en relations publiques, connu sur Twitter sous le surnom de Royal Tea, a noté le travail de collaboration effectué par les deux futurs Kings.

Elle a tweeté : « Le père amène les grandes entreprises, le fils amène les innovateurs locaux qu’ils devraient financer.

« Un exemple incroyable de synergies entre les projets royaux et une vitrine de la façon dont tout le monde et tous les angles sont nécessaires pour lutter contre le changement climatique. »

Alors que le prince Charles et le prince William étaient directement impliqués dans la COP26, Meghan et le prince Harry ont également fait entendre leur voix en s’engageant à amener leur organisation Archewell à zéro net d’ici 2030.

Le duc et la duchesse de Sussex ont manifesté un vif intérêt pour l’environnement au fil des ans.

Le prince Harry a suivi les traces de son grand-père avec son intérêt pour la conservation en tant que patron d’African Parks.

Et a également soutenu la création d’une industrie touristique plus durable en menant l’initiative Travalyst.