La famille royale est invitée à boycotter les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin pour des raisons de droits humains | Royale | Nouvelles

Chine : une Ouïghoure “au cœur brisé” appelle à “l’action”

Les membres de la famille royale et les ministres conservateurs devraient envoyer un signal fort à la Chine et snober les Jeux olympiques d’hiver de l’année prochaine à moins que Pékin n’autorise une enquête approfondie des Nations Unies sur les allégations d’atrocités commises au Xinjiang contre les Ouïghours, a déclaré le Parti travailliste. L’absence de personnalités britanniques de premier plan sur les tribunes de Pékin l’année prochaine empêcherait le Royaume-Uni de « remettre un coup d’État aux relations publiques à Pékin », a ajouté le parti travailliste.

La secrétaire fantôme aux Affaires étrangères Lisa Nandy et le secrétaire fantôme à la Culture Jo Stevens ont mené la charge, écrivant à leurs homologues gouvernementaux pour exiger “un accès sans entrave” à l’ONU pour mener une enquête sur ce qui se passe au Xinjiang.

Les députés travaillistes ont déclaré : « Nous avons constamment fait pression sur le gouvernement pour qu’il prenne des mesures plus vigoureuses pour faire face à cette situation épouvantable, notamment des sanctions plus étendues contre les hauts fonctionnaires responsables de ce qui se passe au Xinjiang et des mesures plus strictes contre le travail forcé.

“Nous vous demandons maintenant de saisir l’occasion des Jeux pour plaider en faveur d’un accès sans entrave de l’ONU au Xinjiang afin de mener une enquête complète, transparente et indépendante.

“Cela a été demandé à plusieurs reprises par le Royaume-Uni et d’autres gouvernements, mais n’a pas encore été réalisé.

“Si cela n’est pas accordé, le gouvernement britannique ne devrait pas envoyer de ministres, de membres de la famille royale ou de hauts représentants pour participer à des fonctions ou cérémonies officielles aux Jeux olympiques de Pékin.

« Le gouvernement chinois voudra que les Jeux soient un succès diplomatique.

“Un boycott politique par le Royaume-Uni et d’autres États enverrait un signal fort de la profonde inquiétude mondiale suscitée par le sort des Ouïghours et empêcherait les Jeux d’être un exercice de relations publiques pour les autorités chinoises.”

Mme Nandy a continué à accuser les autorités chinoises de “génocide” avec leurs actions contre les Ouïghours.

Elle a déclaré à Sky News: “Nous avons les Jeux olympiques d’hiver à venir à la fin de cette année et le gouvernement en ce moment somnambule dans une situation où il a publié des mots très durs sur ce qui arrive aux musulmans ouïghours au Xinjiang .

“Ils disent que c’est un crime contre l’humanité, Parlement et nous disons que cela constitue un génocide.

“C’est tellement grave que nous ne pouvons pas dérouler le tapis rouge et participer à ce qui serait un coup de relations publiques majeur pour le gouvernement chinois en envoyant des représentants de la famille royale et du gouvernement participer aux Jeux olympiques d’hiver.

“Nous devrions profiter de ce moment pour dire aux autorités chinoises, ouvrir l’accès au Xinjiang, permettre aux inspecteurs de l’ONU de voir ce qui arrive à un million de Ouïghours qui y sont actuellement incarcérés.

“Et si vous ne le faites pas, nous ne participerons pas à cette cérémonie d’ouverture et n’enverrons pas de représentants politiques.”

L’appel au boycott des Jeux olympiques d’hiver a été soutenu par l’éminent député conservateur Tom Tugendhat.

Il a déclaré au Mirror: “Il serait extraordinaire de demander à la famille royale de représenter la nation lors d’un événement organisé par un État après que le Parlement l’a déclaré génocidaire.”

Mme Nandy n’a pas demandé aux athlètes de boycotter les Jeux olympiques, suggérant que ce serait injuste à la fois pour la population chinoise en général qui n’a commis aucun acte répréhensible et pour les concurrents qui s’entraînent depuis des années.

Le boycott politique devrait avoir lieu si la Chine n’accorde pas l’accès au Xinjiang aux inspecteurs de l’ONU d’ici le 14 septembre, a déclaré le parti travailliste.

Les membres de la famille royale assistent traditionnellement aux Jeux olympiques d’été et d’hiver.

La princesse Anne, qui a marqué l’histoire en devenant le premier membre de la famille royale à participer aux Jeux, a assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018.

En tant que membre du Comité international olympique (CIO) et présidente de l’Association olympique britannique, elle se rend normalement à tous les Jeux olympiques.

Le gouvernement britannique a déclaré plus tôt cette année qu’il y avait de plus en plus de preuves de violations des droits de l’homme en Chine.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré en mars que des preuves indiquaient un “programme de répression très inquiétant” dans le Xinjiang, une région autonome du nord-ouest de la Chine.

La région abrite de nombreuses minorités ethniques, notamment des Ouïghours turcs, dont beaucoup auraient été soumis à des détentions arbitraires dans des camps de rééducation, à la torture et à la stérilisation forcée.

Citant des images satellite, des témoignages de survivants, des documents officiels et des fuites du gouvernement chinois, M. Raab a également déclaré aux Communes à l’époque que “les preuves sont claires car elles donnent à réfléchir” en ce qui concerne ce qui se passe au Xinjiang.

Il a décrit la situation vécue par les Ouïghours comme la « plus grande détention de masse d’un groupe ethnique ou religieux depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Pékin a fermement démenti ces accusations, avec Yang Xiaoguang, chargé d’affaires à l’ambassade de Chine à Londres, déclarant en mars : « Il n’y a pas de soi-disant génocide ou de travail forcé ou de stérilisation de masse ou d’autres choses.

“Nous les appelons les mensonges du siècle.”

Bien que M. Raab ait lancé de fortes accusations contre la Chine concernant les conditions de vie de la minorité ethnique prédominante du Xinjiang, aucune décision n’a encore été prise concernant la participation de représentants du gouvernement britannique aux Jeux olympiques.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré: “Le gouvernement a dénoncé les violations flagrantes des droits de l’homme commises contre les Ouïghours et d’autres minorités au Xinjiang, plus récemment au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies aux côtés de plus de 40 pays.

“A ce stade, aucune décision n’a été prise concernant la participation du gouvernement britannique aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022.”