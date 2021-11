La famille royale est invitée à renoncer à ses titres et à se présenter aux élections alors que la position de la Cop26 est attaquée | Royale | Nouvelles

La famille royale a été critiquée après ses apparitions au sommet de la Cop26 avec certains commentateurs politiques affirmant que l’institution devrait rester à l’écart des questions politiques, y compris le changement climatique. Le présentateur de GB News, Nigel Farage, a convenu que les Royals ne devraient pas choisir un camp sur les questions vertes, le commentateur politique Paul Embery suggérant que l’institution est devenue « plus active politiquement » au fil des ans. M. Embery pense que les membres de la famille royale qui veulent être politiques devraient se retirer et débattre à la Chambre des communes.

S’exprimant sur GB News, M. Embery a réfléchi à la famille royale et à sa décision d’être plus verte et soucieuse de l’environnement.

Le panel a examiné les Royals au sommet de la Cop26. La reine, le prince Charles et le prince William ont eu un grand impact lors de l’événement.

Cependant, tout le monde n’a pas salué l’aventure dans les grands problèmes mondiaux. Le chroniqueur Peter Hitchens a écrit qu’il ne pouvait plus soutenir la famille royale si elle commentait des questions politiques.

M. Embery a semblé se ranger du côté de M. Hitchens, déclarant à GB News: « Ce qui m’a frappé ces dernières années, c’est que [the Royal Family] est devenu de plus en plus actif politiquement.

« Donc, si vous êtes un monarchiste et surtout si vous n’êtes pas d’accord avec certains des points de vue qu’ils ont défendus, je pense que vous avez raison de vous sentir mal à l’aise à ce sujet.

« Mon point de vue est assez simple, s’ils veulent s’impliquer en politique, s’ils veulent avoir des opinions militantes.

« Renoncez à leur rôle, présentez-vous aux élections et défendez votre point de vue à la Chambre des communes comme tout le monde. »

L’ancienne première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, faisait également partie du panel, mais n’était pas d’accord que la famille royale entrait dans le monde de la politique.

Elle a expliqué: «L’environnement est depuis longtemps quelque chose que tous les membres de la famille royale ressentent très fortement.

« Le prince Philip a passé sa vie à défendre la durabilité et l’environnement et il l’a transmis à son fils et il l’a évidemment transmis à son fils. »

Mme Foster a ajouté que la famille royale pensait probablement que les questions environnementales n’étaient pas fortement politiques et qu’elle avait le droit de les commenter en raison de ses antécédents de plaidoyer.

La famille royale est sortie en force lors du sommet de la Cop26, la reine délivrant un message virtuel aux participants après avoir été incapable d’y assister sur avis médical.

La reine a rendu un hommage touchant au duc d’Édimbourg lors de son discours avec une photo de lui en arrière-plan, tout en notant à quel point son travail environnemental a inspiré les membres de sa famille.

Le prince Charles a également prononcé un discours lors du sommet au cours duquel il a déclaré que « le temps est écoulé » pour s’attaquer aux problèmes climatiques.

Le futur roi s’est également mêlé aux dirigeants mondiaux. Le président américain Joe Biden a jailli du travail climatique du prince Charles.

Le prince William et Kate ont également dirigé le prix Earthshot quelques jours avant le coup d’envoi de la Cop26. Il décerne des récompenses financières aux entreprises environnementales.

Dans sa chronique du Daily Mail, M. Hitchens n’était pas convaincu que la famille royale devrait être impliquée dans les questions vertes.

Il a écrit : « L’intérêt de la Couronne est qu’elle ne prend pas parti en politique. Pourtant, ces derniers jours, trois générations de membres de la famille royale ont apporté leur soutien à l’une des causes les plus controversées de l’histoire de l’humanité. »