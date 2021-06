La famille royale est «très inquiète» pour la santé mentale du prince Harry, selon un expert | Royale | Nouvelles

La biographe royale Angela Levin pense que la famille du duc de Sussex au Royaume-Uni ne lui tournera pas le dos. S’adressant à Twitter, l’expert royal a écrit: “Je pense que la famille de Harry à Londres est très inquiète pour sa santé mentale et pense que lui claquer la porte royale au visage pourrait avoir des conséquences dévastatrices.”

Mme Levin répondait aux affirmations selon lesquelles Kate Middleton pensait qu’il était encore temps de ramener Meghan Markle et le prince Harry avant leur entretien explosif avec Oprah Winfrey.

Harry et Meghan ont rencontré l’animateur de l’émission de discussion américaine en mars.

Au cours de l’interview, Harry a déclaré à Oprah que son frère, le prince William, était “piégé” dans la famille royale.

Il a dit : « Mon père et mon frère, ils sont piégés.

L’expert royal Camilla Tominey a déclaré que Kate avait de grands espoirs de construire des ponts avec les Sussex avant leur interview révélatrice.

Elle a écrit dans le Telegraph : « J’ai été informée de manière fiable qu’elle disait même à ses amis avant l’interview d’Oprah qu’elle ne pensait pas qu’il était trop tard pour » les ramener « à l’intérieur ».

Mme Tominey a expliqué à quel point Kate tient toujours à “enterrer la hache de guerre” avec Meghan et Harry même après l’interview d’Oprah.

Elle a écrit: “Ayant grandi en étant proche de ses propres frères et sœurs, Pippa, 37 ans, et James, 34 ans, la duchesse est restée désireuse d’enterrer la hache de guerre même après que l’interview a été diffusée à un public mondial de millions de personnes, apparemment pour le bien de deux- la relation d’Archie, âgé d’un an, avec ses cousins.”

Une source a ajouté: “Son instinct naturel est d’essayer d’aplanir les choses.”