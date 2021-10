La famille royale laisse entendre que Queen’s NE démissionne PAS malgré les problèmes de santé de la COP26 | Royale | Nouvelles

Après avoir été avisée d’annuler un voyage prévu en Irlande du Nord mardi, des craintes ont été exprimées que Sa Majesté quitte son poste de monarque. Le monarque exerce actuellement ses fonctions pratiquement depuis le château de Windsor.

Cependant, un nouveau poste, annoncé sur le site Web de la famille royale, pour une femme de ménage au château de Windsor a été publié.

L’offre d’emploi prévoit que les candidats devraient travailler 40 heures sur 5 jours, la femme de ménage devant « prendre l’initiative de planifier et de fournir tous les services d’entretien ménager et d’accueil au château de Windsor ».

Les candidats devront également « gérer de nombreux aspects de nos opérations d’entretien ménager, y compris la présentation du château, les services de blanchisserie, l’accueil des clients et la conservation quotidienne des meubles et des œuvres d’art ».

L’offre indique également que le demandeur sera basé principalement au château de Windsor, mais « impliquera de voyager dans d’autres résidences royales ».

Dickie Arbiter, l’ancien porte-parole de la presse de la reine, a récemment démenti les craintes que Sa Majesté ne quitte son poste de monarque.

S’adressant à Good Morning Britain d’ITV, il a déclaré: «Le jour du Souvenir approche et est sacré dans son journal.

« Suggérer qu’elle recule est condescendant et combat le feu – la reine demandera plutôt à ses fonctionnaires de rythmer davantage ses engagements. »

Il a ajouté que Sa Majesté avait également juré lors de son couronnement de ne pas démissionner et a déclaré: « La reine a eu une période très difficile il y a quelques jours, c’est pourquoi les médecins lui ont probablement conseillé d’annuler son prochain voyage.

« C’est beaucoup demander à n’importe qui, quel que soit son âge – même lorsqu’elle n’est pas à des engagements, le monarque a des tas de paperasse à remplir.

« Les fonctionnaires du palais de Buckingham examineront très attentivement le rythme de ses engagements. »

LIRE LA SUITE: Queen se retire de façon spectaculaire de la COP26 après que les médecins lui ont demandé de se reposer

Mardi, une déclaration du palais de Buckingham a confirmé que la reine n’assisterait pas au sommet de la COP26 le 1er novembre.

Il a déclaré: «Suite aux conseils de repos, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor.

«Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la réception du soir de la COP26 le lundi 1er novembre.

« Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré. »

A NE PAS MANQUER

Des inquiétudes ont éclaté quant à la santé du monarque après qu’un porte-parole du palais a déclaré qu’un voyage prévu en Irlande du Nord avait été annulé et que la reine avait « accepté à contrecœur un avis médical pour se reposer pendant les prochains jours ».

Dans un communiqué jeudi soir, le palais de Buckingham a déclaré qu’elle était restée à l’hôpital mercredi soir après s’être rendue pour « quelques enquêtes préliminaires ».

La déclaration a confirmé que la reine était retournée au château de Windsor, où elle était « de bonne humeur », jeudi.

L’expert royal Natalie Oliveri a affirmé que le prince William « prend en charge » et « renforce vraiment » depuis que Sa Majesté a été invitée à se reposer.

Elle a déclaré dans l’émission TODAY: « Le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, ils ont tous été vus à l’aéroport d’Heathrow jeudi, ils revenaient de vacances en famille.

« Maintenant, ils étaient arrivés jeudi, le même jour où la reine Elizabeth est sortie de l’hôpital de Londres, tant de gens voient cela comme se précipitant pour être aux côtés de la reine.

« Jusqu’à présent, on ne nous dit pas qu’il y a lieu de s’inquiéter, mais le prince William est l’un des membres de la famille royale qui s’intensifie vraiment, prenant en charge ces fonctions royales.

« Il prend apparemment en charge les domaines de Balmoral et de Sandringham en l’absence de la reine, ce sont des travaux que son grand-père le prince Philip aurait fait avant son décès, donc vraiment William se prépare à être roi un jour bien sûr après son père. »