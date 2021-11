La famille royale menace de boycotter la BBC pour le prochain documentaire sur le prince Harry et le prince William

La rupture en cours entre le prince William et le prince Harry a fait l’objet de beaucoup d’intérêt public, et la famille royale tente d’annuler la dernière vague de spéculations. Le Daily Beast rapporte que The Princes and the Press, un documentaire en deux parties sur la prétendue campagne de diffamation que les princes ont menée les uns contre les autres, doit être diffusé sur BBC Two les lundi et mardi soirs, et la reine, le prince Charles et le prince William menace un « boycott des trois ménages » de la BBC en guise de réponse.

Selon certaines informations, The Princes and the Press explore plus en détail l’affirmation selon laquelle le co-auteur de Finding Freedom, Omid Scobie, a avancé que le prince William et son équipe avaient fait courir à la presse la rumeur selon laquelle le prince Harry avait des problèmes de santé mentale après l’interview de Meghan Markle. où elle a déclaré en larmes que « peu de gens ont demandé si je vais bien », ce qui implique que la famille royale n’était pas préoccupée par l’examen intense de la presse et du public auquel elle était confrontée.

La famille royale cite le fait qu’elle n’a pas été autorisée à projeter le documentaire avant sa sortie, ce qui ne leur laisse pas le temps de réfuter les révélations potentiellement dommageables. Le Mail on Sunday affirme que ce documentaire à venir a » bouleversé » le château de Windsor, et » les ménages sont tous unis pour penser que ce n’est pas juste. Personne au palais ne l’a vu « .

« Vous ne pouvez pas faire un documentaire sur le journalisme royal sans mentionner les briefings », a déclaré dimanche une source de la BBC au Mail, affirmant que le documentaire n’enfreint aucune règle éthique. « Il ne pointe du doigt aucun individu. » La BBC affirme que le documentaire donnera un « contexte » aux batailles en cours des frères avec la presse et entre eux. La BBC est généralement considérée comme un allié sympathique de la famille royale, il sera donc intéressant de voir comment cette rupture potentielle affectera les médias à l’avenir.