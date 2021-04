La famille royale n’a jamais «appris la leçon» de la princesse Diana au milieu des séquelles d’Oprah – expert | Royal | Nouvelles

Parler à OK! Magazine, le biographe royal Andrew Morton a expliqué comment les sentiments de la princesse Diana à propos de la famille royale ont été repris par Meghan Markle et le prince Harry lors de leur entretien avec Oprah le 7 mars.

«Quand j’ai regardé l’interview, je me souriais parce que c’était pratiquement une répétition de certains des sentiments que Diana m’avait exprimés», a déclaré M. Morton.

«L’isolement et ne pas obtenir d’aide. De toute évidence, ils n’ont pas appris la leçon là-bas.

L’interview explosive et révélatrice d’Oprah Winfrey a vu le duc et la duchesse de Sussex parler de leur temps en tant que membres de la famille royale.

Les affirmations de Meghan selon lesquelles se sentir isolée et avoir besoin d’un soutien en matière de santé mentale rappellent l’expérience de la princesse Diana avec la famille royale.

M. Morton a fait des comparaisons entre les commentaires de Meghan et l’interview qu’il a menée avec la défunte princesse de Galles pour son livre de 1992 « Diana: Her True Story – In Her Words ».

Meghan et Harry ont déménagé en Amérique après leur séparation de la famille royale, qui, selon M. Morton, n’était pas trop loin de ce que Diana voulait aussi et a déclaré qu’elle aurait probablement participé à l’interview d’Oprah elle-même.

« Elle aurait probablement siégé dessus », a déclaré M. Morton.

«Elle était sur le point de déménager elle-même en Amérique au cours de la dernière année de sa vie.»

Le palais a déclaré que les questions seraient traitées «par la famille en privé», mais n’a pas publié d’autres déclarations concernant les allégations.