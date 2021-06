La famille royale offre un bon rapport qualité-prix aux contribuables – nouveau sondage | Royale | Nouvelles

in

Les comptes de la subvention souveraine montrent que la monarchie coûte au contribuable 87,5 millions de livres sterling en 2020/21. Le coût équivaut à 1,27 £ par personne au Royaume-Uni et représente également une augmentation de 18,1 millions de livres sterling par rapport à l’exercice précédent.

L’activité royale avait été réduite par la pandémie et la plupart des principaux domaines de dépenses ont diminué.

La masse salariale a baissé de 300 000 £ à 24,1 millions de livres sterling et les voyages ont chuté de plus de 2 millions de livres sterling à 3,2 millions de livres sterling, mais l’entretien des propriétés a grimpé de 11,2 millions de livres sterling à 49,5 millions de livres sterling alors que le projet de rénovation de Buckingham Palace sur 10 ans se poursuivait.

Un sondage ultérieur auprès de plus de 3 500 lecteurs d’Express.co.uk a révélé que la grande majorité des répondants soutiennent le financement et pensent que la famille royale en vaut la peine.

L’enquête en ligne a eu lieu le 24 juin et a demandé à 3 698 lecteurs d’Express.co.uk : la famille royale offre-t-elle un bon rapport qualité-prix au contribuable britannique ?

Un énorme 82 pour cent (3 067) pensent que la famille royale vaut l’argent voté « oui ».

Seulement 17 % (594) pensaient que la famille royale n’offrait pas un bon rapport qualité-prix et ont voté « non ».

Pendant ce temps, l’autre pour cent (37) est resté incertain et a déclaré ne pas savoir.

Un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk ont ​​fait connaître leurs opinions dans la section commentaires de l’histoire du sondage.

Le dépassement de 2,3 millions de livres sterling a été couvert par des fonds prélevés sur la réserve des subventions souveraines.

Le programme de maintenance de 369 millions de livres sterling met à jour le câblage électrique, la plomberie et le chauffage du palais de Buckingham sur 10 ans et respecte les délais et le budget.

Graham Smith, directeur général de l’organisation Republic – qui fait campagne pour un chef d’État élu, a déclaré: “Une fois de plus, la subvention souveraine augmente, une fois de plus la famille royale coûte plus cher au contribuable d’année en année alors que le pays fait face à des pressions sans précédent sur le public. dépenses.”