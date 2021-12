La famille royale ouvre ses cadeaux de fête chaque année la veille de Noël – « Pratique allemande » | Royale | Des nouvelles

Le compte à rebours jusqu’à Noël se poursuit avec seulement dix jours avant que les Britanniques découvrent ce que les membres de leur famille et le Père Noël leur ont acheté cette année. Cependant, alors que beaucoup au Royaume-Uni déchirent le papier d’emballage festif le 25 décembre, la famille royale a choisi une date quelque peu inhabituelle pour partager l’une des traditions de Noël les plus populaires.

Après s’être réunis au domaine de la reine Elizabeth II à Norfolk à Sandringham, les membres du cabinet s’assoient pour ouvrir leurs cadeaux de fête la veille de Noël vers 18 heures.

La raison pour laquelle les membres de la famille royale choisissent d’échanger leurs cadeaux quelques heures avant la plupart des autres familles britanniques est l’histoire allemande de la société.

La veille de Noël est un jour très célébré pour les Allemands.

Un événement, connu sous le nom de Heiligabend Bescherung, revêt une importance particulière car il voit les Allemands échanger leurs cadeaux de fête.

Parlant de la tradition à sang bleu, l’expert royal Robert Jobson a révélé que les membres du cabinet distribuaient des cadeaux la veille de Noël depuis que le prince Albert avait insisté sur le fait que la reine Victoria avait adopté la tradition allemande au XIXe siècle.

Il a ajouté: «La veille de Noël, lorsque tout le clan est réuni, les petits-enfants et arrière-petits-enfants de la reine ont mis la touche finale à l’arbre de Noël de 20 pieds dans le White Drawing Room.

«Les cadeaux seront ouverts ce jour-là à l’heure du thé, car la famille royale s’en tient toujours à la pratique allemande d’ouvrir leurs cadeaux la veille de Noël.

« Les cadeaux sont disposés dans le salon rouge sur une table à tréteaux recouverte de lin blanc, avec des cartes indiquant exactement où les piles de cadeaux doivent être placées. »

La reine Victoria et son mari d’origine bavaroise, le prince Albert, ont popularisé la décoration des arbres de Noël au Royaume-Uni au cours du XIXe siècle.

La tradition, bien que souvent attribuée à Victoria et Albert, a depuis été attribuée au roi George III et à son épouse allemande, la princesse Charlotte, qui ont importé la coutume festive du sapin du continent dans les années 1790.