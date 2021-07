La famille royale “pas trop contente” après l’annonce du livre bombe du prince Harry | Royale | Nouvelles

Le prince Harry publiera ses mémoires l’année prochaine alors que le duc de Sussex a conclu un accord de 15 millions de livres sterling avec ses éditeurs. On pense qu’il a travaillé secrètement sur son livre pendant près d’un an et qu’il a demandé de l’aide à un nègre comme le font de nombreux grands noms. L’homme de 36 ans a conclu un accord avec Penguin Random House et s’est assuré que le livre sera un récit « exact et entièrement véridique » de sa vie.

Le prince Harry a déclaré dans un communiqué : « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

Il a ajouté: “Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

L’éditeur royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré au podcast Pod Save the Queen: “Nous avons déjà eu la prétendue collaboration avec Harry et Meghan de” Trouver la liberté “qui ne s’est vraiment pas déroulée comme prévu, car il s’agissait peut-être d’un best-seller autour du monde mais je ne pense pas qu’il ait été bien reçu par le palais.

“Et quand vous grattez la surface, il y avait énormément d’inexactitudes et de contre-vérités potentielles, c’est peut-être pourquoi Harry s’est proposé pour écrire son propre récit.

“Le fait qu’il y travaille en secret depuis plus d’un an, sans le dire à aucun membre de la famille royale, ils ont certainement été pris au dépourvu quand cela a été annoncé.

“Nul doute que ce sera absolument fascinant, un mémoire intime et sincère de sa part, mais je ne peux pas penser que ce sera sincère pour les personnes qui seront sans aucun doute mentionnées dans le livre.”

Une source a récemment déclaré à Us Weekly que William et Charles étaient “secoués” par la nouvelle du livre.

Ils ont déclaré: “La famille royale est secouée par le livre … particulièrement préoccupée par ce que Harry révélera.

“Ils n’ont pas encore reçu de copie et ne savent pas à quoi s’attendre. Cela les rend nerveux.”