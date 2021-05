La famille royale s’apprête à bouleverser sa succession avec Anne, Edward et Andrew | Royal | Nouvelles

La grossesse de la princesse Béatrice est une “ excellente nouvelle ” pour Queen, selon un expert

Le palais de Buckingham a annoncé hier que la princesse Beatrice attend son premier enfant avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi. Le bébé naîtra quelques mois après la petite fille du duc et de la duchesse de Sussex, prévue pour l’été.

La nouvelle des bébés royaux apportera sûrement un peu de joie à l’entreprise accablée de chagrin, qui pleure toujours le décès du prince Philip.

Mais leur arrivée marquera également des changements durables dans l’institution de la monarchie et affectera trois des quatre enfants de la reine.

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé en février qu’ils attendaient un deuxième enfant.

Quelques semaines plus tard, ils ont confirmé lors de leur entretien historique avec Oprah Winfrey que le bébé est attendu pour l’été.

Nouvelles de la famille royale: Les bébés royaux feront tomber de nombreux membres de la famille royale dans la ligne de succession (Image: GETTY)

Nouvelles de la famille royale: la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi attendent un bébé (Image: GETTY)

Nouvelles de la famille royale: Archie est actuellement septième sur le trône (Image: GETTY)

Et, a déclaré le prince Harry, ils accueilleront une fille.

Visiblement ému, le duc a dit à Oprah en partageant la nouvelle: «Juste reconnaissant, comme tout le monde – avoir un enfant, n’importe qui ou deux aurait été incroyable.

«Mais pour avoir un garçon et ensuite une fille, tu sais, que demander de plus?

«Mais maintenant, vous savez, maintenant nous – nous avons notre famille.

LIRE LA SUITE: Meghan s’est moqué alors que la photo d’elle avec Kate refait surface

Nouvelles de la famille royale: Meghan et Harry attendent une petite fille (Image: GETTY)

“Nous avons, vous savez, nous quatre et nos deux chiens, et c’est génial.”

La petite fille de Meghan et Harry renversera la ligne de succession de tous les membres de la famille royale à l’exception du prince Charles, du prince William et de ses enfants, du prince Harry et d’Archie Harrison.

Le prince Andrew, qui est actuellement huitième après Archie, deviendra neuvième dans la ligne de succession.

NE MANQUEZ PAS

Nouvelles de la famille royale: la princesse Eugénie a donné naissance à August Philip Hawke en février (Image: GETTY)

Nouvelles de la famille royale: la princesse Anne est l’une des membres de la famille royale les plus travailleuses (Image: GETTY)

De même, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie seront poussées vers le bas.

Étant attendus à l’automne, le bébé de la princesse Béatrice et d’Edoardo sera 11e de la file à la naissance.

Cela signifie que le bébé tombera dans une position à la fois tante princesse Eugénie et cousin August Philip Hawke, né le 9 février.

De manière poignante, l’arrivée du bébé verra également deux membres de la famille royale en activité – le comte de Wessex et la princesse royale – élargir leur distance par rapport au trône.

Nouvelles de la famille royale: l’arbre généalogique de la famille royale (Image: EXPRESS)

Le prince Edward, qui est né troisième dans la ligne du trône, deviendra 14e dans la lignée de succession.

La princesse Anne, qui est née avant que la loi sur la succession à la couronne de 2013 ait aboli la primogéniture de la préférence masculine, doit passer à la 17e position.

Le palais de Buckingham a partagé la nouvelle de la grossesse de la princesse Beatrice avec une brève déclaration.

Il disait: «Son Altesse Royale la Princesse Béatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent un bébé à l’automne de cette année.

Nouvelles de la famille royale: la reine a accédé au trône en 1952 (Image: GETTY)

“La reine a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle.”

Quelques heures après la diffusion de la nouvelle, Béatrice et Edoardo sont sortis à Londres.

La princesse de 32 ans a été vue rayonnante aux côtés de son époux alors qu’ils rentraient dans ce qui ressemblait à une tasse de glace.

On pouvait voir sa bosse de bébé sous la veste déboutonnée de style tweed que portait Beatrice.