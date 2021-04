La famille royale se réunit pour les funérailles du prince Philip au château de Windsor – WWD

LONDRES – Le monde a l’habitude de voir la chapelle Saint-Georges, sur le terrain du château de Windsor, garlandée de fleurs et remplie d’invités célébrant les noces des mariés royaux.

Il y a trois ans, c’était Meghan et Harry qui s’embrassaient sur les marches de la chapelle, elle dans une robe Givenchy sur mesure de Claire Waight Keller, et son nouveau mari dans son uniforme militaire. Quelques mois plus tard, c’était au tour de la princesse Eugénie. Vêtue d’une robe de Peter Pilotto, elle a épousé Jack Brooksbank lors d’une autre cérémonie scintillante et remplie de célébrités.

Samedi, l’ambiance à la chapelle Saint-George n’aurait pas pu être plus différente, avec 30 membres de la famille assistant aux funérailles socialement éloignées du prince Philip, le duc d’Édimbourg, décédé le 9 avril, à seulement deux mois de son 100e anniversaire.

En tant que mari de la reine Elizabeth depuis 73 ans, il avait droit à des funérailles d’État, mais a plutôt opté pour une cérémonie, qu’il planifiait avec le genre de précision militaire digne d’un officier de marine de haut rang.

Avant le COVID-19, il y avait eu des plans pour des funérailles avec 800 invités, mais le défunt duc et son équipe les ont modifiés et ont réduit la taille de l’événement conformément aux mesures de distanciation sociale.

Le duc fit porter son cercueil à la chapelle du Land Rover vert forêt (qu’il avait lui-même personnalisé), choisit les lectures et les hymnes, et planifia les saluts et processions militaires qui avaient lieu avant et après le service.

Au cours des funérailles d’une heure, qui ont été dirigées par le révérend David Comer, doyen de Windsor, et Justin Welby, archevêque de Cantorbéry, le duc a été rappelé pour sa «loyauté inébranlable envers la reine, son service à la Nation et au Commonwealth, son courage, courage et foi. »

Au cours de ses 99 ans, le prince a été mécène, président ou membre de plus de 780 organisations, et a été le premier président de la branche britannique du World Wildlife Fund. Il a ensuite été président du WWF International. L’une des lectures qu’il a choisies pour le service, Ecclesiasticus 43. 11-26, a parlé de l’omnipotence de la nature.

Le service était rempli d’hymnes traditionnels de l’Église d’Angleterre chantés par une petite chorale, ainsi que d’hommages musicaux sur cornemuse, clairons et trompettes par des membres des forces armées.

Les membres masculins les plus élevés de la famille ont suivi le cercueil dans l’église, avec des membres féminins et des membres de la famille royale mineurs qui attendaient à l’intérieur. La reine est arrivée la dernière sur la banquette arrière de sa Bentley, accompagnée de sa dame d’honneur, Lady Susan Hussey. La reine, qui fête ses 95 ans le 21 avril, était assise seule pendant le service, le visage couvert d’un masque noir semblable à celui des autres membres de la congrégation.

Bien que la presse britannique ait fait une grande partie de la tension entre les princes William et Harry, à la suite de son déménagement en Californie, de son recul des devoirs royaux et des accusations de racisme dans les hauts rangs de la famille royale, les deux ont marché ensemble derrière le cercueil avec leur cousin germain Peter Phillips.

Ils ont également quitté la chapelle dans un groupe et ont été vus en train de bavarder avec la duchesse de Cambridge. L’épouse de Harry, Meghan Markle, la duchesse de Sussex, est enceinte du deuxième enfant du couple et ses médecins lui ont dit qu’il n’était pas sécuritaire de voyager.

Le prince Philip a été enterré dans le caveau royal de la chapelle Saint-George et la famille est retournée dans les appartements d’État du château de Windsor, où la reine vit depuis l’année dernière, lorsque le Royaume-Uni a fermé ses portes pour la première fois. La famille royale sera en deuil pendant deux semaines, bien que la reine et les autres membres de la famille royale continueront de s’acquitter de leurs fonctions.