La famille royale «sera réunie» dans la fureur lors d’un spectacle «cruel» s’attaquant au jeune Prince George | Royale | Nouvelles

Prince George : les invités du GMB discutent de l’animation

Le prince, diffusé par la chaîne américaine HBO, dépeint la vie du jeune George et ses épreuves et tribulations derrière les murs du palais de Buckingham. Depuis la confirmation de sa sortie et sa projection ultime sur les écrans de l’autre côté de l’étang, les critiques ont critiqué l’émission satirique, qui se moque également des parents de l’enfant de huit ans, le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ainsi que son oncle et sa tante. Le prince Harry et Meghan Markle. Cela a déclenché un énorme débat sur Good Morning Britain (GMB) d’ITV aujourd’hui, le Dr Shola Mos-Shogbamimu affirmant que l’émission n’était “pas drôle” et que les enfants étaient “interdits” lorsqu’il s’agissait de ridiculiser.

Mais lorsque les détails de l’émission sont apparus en mars, le commentateur Stephen Armstrong a affirmé que la réaction contre l’émission pourrait devenir si féroce qu’elle pourrait voir des gens comme William et Harry s’associer dans leur condamnation du programme.

Il faisait référence aux récentes disputes qui ont dominé les discussions royales, où Harry et Meghan ont lancé une série d’allégations contre The Firm, sur des questions telles que le racisme et la santé mentale.

Cela a vu la division émerger entre les frères William et Harry, ainsi que le duc de Sussex et son père le prince Charles.

Mais en écrivant pour le Telegraph plus tôt cette année, pour un article intitulé ” La famille royale sera bientôt unie – en haine de la satire ” cruelle ” du prince George de HBO, The Prince “, M. Armstrong a déclaré que la création de Gary Janetti pourrait enrager les partisans des Sussex et les Cambridge.

La famille royale «sera réunie» dans la fureur lors d’un spectacle «cruel» s’attaquant au jeune Prince George (Image: GETTY)

Prince George et le reste de la famille Cambridge (Image: GETTY)

Il a écrit : “Heureux les artisans de paix, car ils vont conclure un accord lucratif avec HBO et unir les Windsor en leur donnant tous la même cible à haïr.

“Alors, tous saluent Gary Janetti, créateur de la prochaine série animée HBO Max The Prince.

“Vous n’avez peut-être pas encore entendu parler de lui, mais il sera bientôt encore plus impopulaire que Piers Morgan parmi un certain secteur d’observateurs royaux.”

M. Janetti, qui a déjà travaillé sur des tubes tels que Family Guy et Will and Grace, est venu au premier plan des esprits des observateurs royaux grâce à son compte Instagram.

JUST IN: Les téléspectateurs de GMB indignés alors que le comédien défend les moqueries de Prince George

Prince George dans The Prince aux côtés de la reine (Image: HBO)

Le compte a fusionné des photos de George avec des clichés de la vie royale, avec des commentaires sarcastiques écrits en dessous – avec Meghan l’une des principales cibles de ses punchlines.

M. Janetti lui-même exprime George, tandis qu’Orlando Bloom est Harry et Iwan Rheon incarnent William.

Et les coups bas à la famille royale, y compris une blague en cours qui compare l’épouse de Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, à un cheval, verront les deux côtés de la famille Windsor s’unir dans sa colère.

M. Armstrong a ajouté: “Les partisans de Cambridge détestent l’idée même du spectacle pour tout son camp-comme-Noël George, et remettent en question la moralité de faire d’un petit enfant l’objet d’une satire adulte.

Prince George avec ses parents fréquentant l’école (Image: GETTY)

« Pendant ce temps, les commentateurs de l’équipe Meghan ont déjà qualifié Janetti de « stupide, profondément sexiste et paresseux comme un enfer ».

“Tom Hollander – initialement prévu pour jouer Charles et Phillip – s’est discrètement éloigné du projet, permettant à Dan Stevens de Downton Abbey de perdre toute chance d’être nommé chevalier à sa place.”

L’émission devait initialement être diffusée en direct plus tôt cette année, mais en raison du décès du prince Philip à l’âge de 99 ans en avril, sa sortie a été repoussée.

Aux côtés de M. Armstrong, d’autres personnalités de sociétés de télévision et de cinéma ont également frappé The Prince.

Arbre généalogique royal (Image : EXPRESS)

Un producteur de Disney a fait valoir que « c’est une chose pour les cinéastes de jouer vite et librement avec la vérité dans des émissions comme The Crown, mais de se moquer d’un [then] enfant de sept ans semble cruel et injuste”.

Ils ont ajouté : “Certaines choses devraient être interdites. Il est moralement répréhensible d’utiliser un enfant pour rire à bon compte.”

Pendant ce temps, Kayleigh Donaldson de Pajiba, a critiqué Janetti, affirmant que la série “manque d’intention et de cibles appropriées”.

Elle a conclu: “C’est juste un message après l’autre d’un homme de 54 ans qui prétend être un enfant afin qu’il puisse cracher le niveau banal de misogynie que le grand public et les médias royaux traitent déjà.”