Buckingham Palace répond à l’interview de Meghan et Harry

L’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey a laissé les sphères royales du monde entier se demander comment la famille royale restaurera sa réputation. Le couple a fait une longue liste d’allégations contre le cabinet, d’une manière qui a été comparée à l’interview de la princesse Diana en 1995 avec BBC Panorama, et a complètement ignoré le mantra officieux de la famille royale, «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer». Les deux hommes ont également levé le voile sur leur misère derrière les murs du palais, soulevant des inquiétudes quant à la façon dont l’institution gère la race et la santé mentale dans le processus.

Selon la correspondante royale Roya Nikkhah, le palais serait en «émoi» face aux accusations du couple – mais il a convenu d’une «stratégie de chauve-souris morte» avec Downing Street.

Cela implique que le Palais «minimise sa réponse pour ne pas alimenter la fureur».

Cependant, des extraits d’un documentaire refait surface suggèrent que les membres de la famille royale ont peut-être déjà créé un précédent difficile lorsqu’il s’agit de révéler des parties de leur vie privée en 1969.

Dans le documentaire d’Amazon Prime, Chasing the Royals: The Media and the Monarchy, les commentateurs examinent comment «l’âge de la déférence» envers le palais «a commencé à partir en fumée dans les années 60».

Le programme a expliqué: «La presse a donné une couverture sensationnelle au mariage malheureux de la sœur de la reine, la princesse Margarget, avec Lord Snowdon, qui a abouti à un divorce.

«En 1969, des millions de Britanniques ont regardé un documentaire intime intitulé« Famille royale »avant que le palais ne le retire pour toujours.»

La famille royale s’est « tirée une balle dans le pied » bien avant la diffusion de l’interview d’Oprah Winfrey (Image: .)

Une image fixe du documentaire sur la famille royale de 1969 (Image: .)

Le documentaire en question était soutenu par le prince Philip, qui voulait démontrer au public que les membres de la famille royale étaient des gens ordinaires, dans un sens.

Philip aurait déclaré: «Si les gens voient, qui que ce soit, quel que soit le chef d’État, en tant qu’individus, en tant que personnes, je pense que cela leur permet d’accepter le système et d’en faire partie.»

Cependant, lorsque le documentaire a été diffusé, même l’ami proche de la reine, Sir David Attenborough – alors contrôleur de la BBC Two – a déclaré que les images menaçaient de «tuer la monarchie».

Il a dit: «L’ensemble [royal] L’institution dépend de la mystique et du chef de tribu dans sa hutte.

«Si un membre de la tribu voit un jour à l’intérieur de la hutte, alors tout le système de la chefferie tribale est endommagé et la tribu finit par se désintégrer.»

La biographe royale Ingrid Seward a déclaré que ces mots étaient un « avertissement ».

LIRE LA SUITE: Il est peu probable que le prince Harry « passe à l’arrière-plan »

La famille royale accomplit ses engagements devant les caméras pour le documentaire de 1969 (Image: .)

Elle a expliqué: «C’était un avertissement qui a été ignoré et rétrospectivement, le programme s’est avéré avoir donné un encouragement fatidique exactement au genre d’intérêt intrusif dans leur vie que la famille royale s’efforçait d’éviter.»

Discutant du documentaire de 1969, le correspondant royal James Whitaker a déclaré: «Il ne fait aucun doute que la famille royale s’est suicidée dans le pied.»

Le programme Amazon Prime, de 2010, a également noté: «Certains disent que le film a menacé la monarchie en laissant la lumière du jour entrer dans sa magie.

« Pire encore, les images informelles laissent les médias avides d’en savoir plus. »

C’est l’élément clé qui continue d’affecter la famille royale encore aujourd’hui.

Bien que la reine aurait ordonné que le documentaire en question soit enterré dans les voûtes du palais en 1977, la perspicacité qu’il a donnée à la vie privée des membres de la famille royale a établi une nouvelle frontière plus informelle entre la monarchie et le public.

NE MANQUEZ PAS

William a admis qu’il « écrit aux ministres » comme le prince Charles [EXPOSED]

La reine « entourée de oui hommes » mais Harry a dit qu’elle recevait de « mauvais conseils » [EXPLAINED]

Harry « perfectionne l’art des platitudes vaporeuses et ennuyeuses » pour décrocher de nouveaux emplois [INSIGHT]

Philip avait encouragé l’idée du documentaire afin que le public puisse voir plus de membres de la famille royale (Image: .)

Meghan et Harry s’adressant à Oprah Winfrey (Image: .)

Cela n’a été qu’exacerbé par l’interview des Sussex avec Oprah, car le public est impatient de plus de détails sur la fracture en cours.

Même après que le palais eut publié une déclaration confirmant que les problèmes soulevés seraient «abordés par la famille en privé», il ne fallut pas longtemps avant que le diffuseur et ami des Sussex, Gayle King, ait divulgué des informations sur les conversations privées du couple avec le cabinet.

Elle a déclaré que les conversations entre William, Harry et Charles n’étaient «pas productives» et que personne dans la famille royale n’avait contacté Meghan.

Dans le Sunday Times, Mme Nikkhah a souligné que le palais espérait toujours que les allégations des Sussex disparaîtraient au second plan.

Meghan et Harry ont ignoré le mantra royal, « ne vous plaignez pas, n’expliquez pas » (Image: .)

Elle a écrit: « Le Palais semble avoir parié que Harry et Meghan finiront par manquer de choses intéressantes à dire et que leur exposition télévisée sera bientôt réduite à des documentaires dignes » réveillés « . »

Cependant, le correspondant royal Omid Scobie estime que «garder son calme et continuer son attitude» de la famille royale ne fonctionnera pas bien à long terme.

S’exprimant sur son podcast HeirPod, il a déclaré: « Je ne pense pas que vous puissiez espérer que quelque chose comme ça disparaîtra. »