La famille royale surpasse l’offre Sturgeon Indyref2 avec un message unificateur après la conférence du SNP | Royale | Nouvelles

Lundi, Mme Sturgeon a prononcé un discours lors de la conférence annuelle du SNP au cours de laquelle elle a évoqué les défis posés par Covid. Dans son discours, elle a également réitéré l’importance de soutenir et de protéger le NHS et les services sociaux.

Un jour plus tard, des membres de la famille royale ont célébré la Saint-André, en l’honneur du saint patron éponyme de l’Écosse.

Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, ont marqué l’occasion, à laquelle les gens se réunissent traditionnellement pour célébrer la culture écossaise à travers la danse et la musique.

Le couple est connu sous le nom de duc et de duchesse de Rothesay en Écosse, et leur message peut être perçu comme un message d’unité.

Le tweet de leur page Clarence House se lit comme suit : « Nous souhaitons à nos abonnés écossais un très joyeux #StAndrewsDay ! »

Le tweet était accompagné d’une image de la visite du couple en Écosse en septembre.

Les membres de la famille royale portaient le tartan traditionnel pour leur visite à Dumfries House dans l’Ayrshire.

Dans son discours du début de la semaine, la Première ministre, Mme Sturgeon, a fait référence aux élections d’il y a sept mois qui ont vu les votes du SNP atteindre « des nombres historiquement élevés », ajoutant que les Écossais « nous ont dit de continuer le travail ».

Mme Sturgeon a ensuite déclaré: « J’ai l’intention de rembourser cette confiance – de diriger l’Écosse non seulement à travers Covid, mais dans et à travers le processus de récupération et de renouvellement. »

MISES À JOUR EN DIRECT : Famille royale EN DIRECT : William et Kate « snoberont Meghan et Harry »

En référence à la candidature, elle a déclaré que le gouvernement de Westminster tentait de « bloquer la démocratie écossaise et de refuser à l’Écosse le choix d’aller de l’avant vers l’indépendance ».

Elle a ajouté : « Si nous ne choisissons pas de faire avancer notre Parlement et de le rendre plus fort avec l’indépendance, les conservateurs le feront reculer et le rendront plus faible.

Elle a ajouté plus tard qu’elle espérait construire une «meilleure Écosse» avec les plans décrits dans son discours.

Mme Sturgeon a déclaré : « Une Écosse indépendante sera une nation ouverte sur l’extérieur et accueillante.

« Un pays qui célèbre la diversité et travaille avec les autres pour façonner un monde meilleur. »

Charles et Camilla se sont également aventurés sur l’île de Skye en septembre et le voyage a marqué la première visite du couple sur l’île, située dans le nord-ouest de l’Écosse, depuis 2009.

Au cours de leur voyage, le couple a écouté une performance du chanteur gaélique Robert Robertson et a également dégusté du fish and chips de la boutique du pêcheur de Portree, Dan Corrgiall.

Les adeptes du compte Twitter royal, dont @FateOfLight, ont fait écho au sentiment du message adressé au couple, en écrivant « Joyeuse Saint-André HRH ».

Tandis que @DonaldMac77 a fait l’éloge du couple, écrivant « Tellement de classe » aux côtés d’émojis applaudissants.