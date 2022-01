Le prince Andrew est poursuivi par Virginia Giuffre dans une affaire civile pour l’avoir agressée sexuellement il y a 20 ans, alors qu’elle était adolescente. Mme Giuffre allègue qu’elle a été victime de la traite vers le duc d’York par les délinquants sexuels condamnés Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell – qui, la semaine dernière, ont été reconnus coupables d’avoir recruté et préparé des adolescentes pour des relations sexuelles avec Epstein. Andrew a nié avec véhémence les allégations.

Mais malgré la gravité des allégations, Sean O’ Grady, rédacteur en chef adjoint de l’Independent, a fait valoir que la famille royale « survivra sans aucun doute ».

Il a déclaré: « Même à l’époque victorienne, il y avait des scandales et des potins royaux; et bien plus encore depuis, et pourtant l’institution a survécu à son exposition au ridicule et au fait d’être généralement harcelée par une presse impertinente et parfois scandalisée par un public.

« La déférence a disparu depuis longtemps.

« Cela a traversé bien, bien pire que l’affaire du prince Andrew, et il survivra sans aucun doute, quoi qu’il arrive, car il a l’habitude de surmonter les décès, les affaires, les divorces, la succion des orteils, les problèmes d’alcool, une abdication, un tribunal cas, médias lascifs et intrusifs, piratage téléphonique, exilés (volontaires ou non), demandes d’impôts, incendies, décapitations, sympathies nazies, folies, bref intermède républicain au XVIIe siècle, gourmandise, théories du complot sur le peuple lézard et tous les le reste.

« Le prince Andrew n’est pas sur le point de réussir là où Oliver Cromwell a échoué – mais la magie sans siège que possédait le duc a depuis longtemps succombé à une forte exposition au soleil. »

Cela intervient alors qu’un règlement de 2009 entre Epstein et Mme Giuffre a été publié hier.

Il a déclaré: « Pour le moment, le travail de l’institution de la monarchie est inévitablement perturbé par l’affaire, c’est pourquoi Andrew ‘s’est retiré’ de ses fonctions publiques.

« Maintenant, apparemment, les différents régiments où il occupe toujours un poste honorifique préféreraient qu’il se retire.

« Alors que l’institution et le prince Charles font face à leur avenir sans la reine, ils pourraient se passer des mots » pédophile condamné « dans chaque bulletin d’information associé à la famille royale et à l’homme qui, en temps voulu, sera » le le frère du roi.' »

Le prince Andrew a annoncé sa décision de se retirer de ses fonctions publiques en novembre 2019 après une interview controversée avec BBC Newsnight.