La famille royale utilise le titre de duchesse de Sussex de Meghan Markle dans les messages d’anniversaire | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a 40 ans aujourd’hui et alors qu’elle et le prince Harry, 36 ans, ont quitté la famille royale et ont déménagé en Californie l’année dernière, la reine Elizabeth II, 95 ans, Kate, duchesse de Cambridge, le prince William, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont tous ont tendu la main pour lui souhaiter un joyeux anniversaire sur Twitter.

Après leur démission royale, Harry et Meghan ont accepté de cesser d’utiliser leurs titres de duc et de duchesse de Sussex en conjonction avec leur travail, mais ont rompu leur engagement ces derniers mois en continuant à échanger leur statut royal.

Meghan a publié un livre pour enfants sous son titre de duchesse de Sussex et un récent communiqué de presse annonçant les futurs mémoires de Harry l’appelait également le duc de Sussex.

Leur mépris apparent pour l’accord Megxit qu’ils ont conclu avec la reine a incité certains à demander qu’ils soient complètement dépouillés de leurs styles et titres de RHS.

Mais mercredi, le cabinet a semblé spéculer que cela pourrait arriver au lit alors que des membres supérieurs de la monarchie ont qualifié Meghan de duchesse de Sussex dans leurs messages d’anniversaire.