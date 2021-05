La famille Weston de Selfridges, François-Henri Pinault dans la liste des riches de Londres – WWD

LONDRES – La famille Weston, dont les avoirs comprennent Selfridges, Holt Renfrew et Fortnum & Mason, a vu sa richesse augmenter de 470 millions de livres à 11 milliards de livres au cours de l’année écoulée, ce qui en fait la 10e famille la plus riche du Royaume-Uni, selon un classement annuel de The Sunday. Times of London.

Le classement a été publié un mois après la mort de l’un des patriarches de la famille, W. Galen Weston. Weston est décédé en avril, à l’âge de 80 ans, des suites d’une longue maladie.

Il a siégé à la tête du Selfridges Group, qui comprend Selfridges au Royaume-Uni, Brown Thomas et Arnotts en Irlande, De Bijenkorf aux Pays-Bas et Holt Renfrew au Canada.

Bien que la richesse de la famille ait augmenté en 2021, les Westons, qui possèdent également Associated British Foods, le parent de Primark, ont en fait glissé vers le bas du classement au cours de l’année écoulée avec une foule d’autres magnats des affaires se musclant dans les premières places.

Le multimillionnaire ukrainien Leonard Blavatnik, classé numéro un pour la deuxième année non consécutive après avoir pris la première place en 2015. Le magnat de la musique, des médias et de l’industrie a vu sa fortune augmenter au cours de l’année écoulée après l’introduction en bourse de Warner Music. Sa fortune est passée à 23 milliards de livres, en hausse de 7,22 milliards de livres par rapport à 2020.

Le nom Blavatnik sera familier aux amateurs d’art au Royaume-Uni et à l’étranger: la Tate Modern a un nouveau bâtiment Blavatnik où des défilés de mode et des présentations sont fréquemment organisés. Le milliardaire a également fait don de 10 millions de livres au Courtauld Institute of Art de Londres, finançant un cinquième du projet de rénovation de l’école et des galeries. Les six nouvelles galeries seront connues sous le nom de Blavatinik Fine Rooms sur le site historique de l’institut sur The Strand à Londres.

Alors que les Weston étaient la seule famille de commerces de détail à se classer dans le top 10 cette année, d’autres se sont classées dans le top 25 de la liste annuelle, qui est une estimation de la valeur nette minimale des individus et des familles basée sur des documents publics et des dépôts.

Le PDG de Kering, François-Henri Pinault et son épouse, l’actrice Salma Hayek, ont vu leur richesse commune grimper de 2,08 milliards de livres à 8,68 milliards de livres, tandis que Stephen Rubin et sa famille, qui possèdent Pentland, parent de Speedo, ont des marques participation majoritaire dans JD Sports, a grimpé la liste avec une fortune qui a augmenté de 2,17 milliards de livres à 6,39 milliards de livres.

Pendant ce temps, Jim Ratcliffe, fondateur et propriétaire de la société chimique Ineos et propriétaire de Belstaff, a vu sa fortune diminuer de 5,82 milliards de livres par rapport à l’année dernière. Sa richesse est désormais estimée à 6,33 milliards de livres en raison de la baisse des bénéfices et de la dégradation par Moody’s des obligations Ineos, selon le journal.

Ratcliffe était en tête de la liste du Sunday Times en 2018 avec une fortune de 21,05 milliards de livres.