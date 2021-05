La fantaisie verte est un cauchemar ⋆ .

La Californie se dirige vers un avenir énergétique 100% «vert», c’est ce que nous disent les dirigeants de l’État. Mais comment, exactement, cet objectif sera-t-il atteint? En mars de cette année, les agences gouvernementales compétentes ont publié un plan pour parvenir à une électricité 100% sans dioxyde de carbone d’ici 2045. C’est un objectif réalisable si vous utilisez l’énergie nucléaire. Malheureusement, la Californie essaie de le faire avec l’énergie éolienne et solaire.

Francis Menton pèse le plan de la Californie dans la balance et le trouve insuffisant:

[Wind and solar] ne fonctionnent pas tout le temps, donc pour commencer, vous devez créer beaucoup plus de capacité que votre utilisation maximale. La consommation électrique de pointe de la Californie est actuellement d’environ 40 GW, et cela devrait augmenter considérablement à mesure qu’une plus grande partie de l’économie sera électrifiée, par exemple les automobiles. Les plans prévoient donc l’ajout d’environ 97,6 GW de capacité solaire et de 22,6 GW de capacité éolienne d’ici 2045, en plus des 26,5 GW des deux actuellement existants. … Avec les ajouts, la Californie aurait un total de 146,7 GW de capacité éolienne et solaire, ce qui pourrait représenter environ le triple de l’utilisation maximale après avoir pris en compte l’électrification incrémentielle de l’économie d’ici 2045.

Bien sûr, le problème insoluble de l’éolien et du solaire est que la plupart du temps, ils ne produisent pas d’électricité. La solution de la Californie à ce problème est le stockage de la batterie. Mais c’est là qu’interviennent les mathématiques élémentaires:

[H]De combien de stockage aurons-nous besoin? Ils donnent un chiffre très précis: 52,8 GW.

Ce qui coûtera, y compris les nouvelles installations éoliennes et solaires, à peine 6,4 milliards de dollars de plus par an. Mais il y a un problème avec l’arithmétique de la Californie:

Toutes les discussions dans les plans sur les besoins et la capacité de stockage sont exprimées en unités de gigawatts (GW). Maintenant, GW de capacité peut certainement être pertinent dans ce contexte, car garantir que l’énergie peut être fournie à partir de ces batteries massives assez rapidement pour satisfaire la demande de pointe est certainement un défi technique important. Mais un autre sujet entier concerne les gigawattheures (GWH); en d’autres termes, la quantité totale d’énergie stockée par le système est-elle suffisante pour vous permettre de traverser la période la plus longue possible où la demande dépassera l’offre? Qu’en est-il s’il y a des saisons entières – comme «l’hiver» – lorsque les jours sont courts, la nébulosité est élevée, le vent a de longues périodes de calme et les batteries pourraient s’épuiser pendant des semaines voire des mois? De combien aurez-vous besoin en GWH de capacité de stockage pour soutenir ce système entièrement éolien et solaire; et combien cela coûtera-t-il?

Pour ne pas vous tenir en haleine, la réponse est quelque chose comme 6,7 billions de dollars, étant donné que l’électricité devrait être stockée pendant sept ou huit mois. Le produit intérieur brut de la Californie représente moins de la moitié de ce montant.

Mon collègue Isaac Orr a effectué un calcul similaire pour un seul État, le Minnesota. Isaac a constaté que pour stocker suffisamment d’électricité pour répondre aux besoins du Minnesota un jour coûterait environ 38,7 milliards de dollars. Il a utilisé un coût de batterie, 250 $ le kilowattheure, qui est dans la même gamme que Francis a utilisé, sur la base des données de prix de Tesla, qui fournira apparemment les batteries de la Californie.

Le stockage des batteries est d’un coût prohibitif, et si vous pensez qu’il est cher maintenant, attendez que les réserves mondiales de lithium et de cobalt soient encore épuisées par l’appétit vorace des gouvernements pour l’énergie «verte».

L’idée que l’énergie éolienne et solaire alimentera un jour notre secteur de la production d’électricité, sans parler de l’ensemble de notre économie, est ridicule. Mais la quantité de dégâts qui sera causée en poursuivant cette chimère sera incalculable.