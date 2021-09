La “FAQ sur le coucher du soleil” du jeu de cartes à collectionner Pokémon en ligne explique le processus d’arrêt

Image : Pokémon

Plus tôt cette semaine, The Pokémon Company a dévoilé son nouveau Jeu de cartes à collectionner Pokémon en direct application pour mobile et PC.

Bien sûr, cela a soulevé beaucoup de questions sur ce qui se passe avec le jeu existant, Pokémon TGC Online. TPC a maintenant publié une FAQ complète sur le processus de “coucher du soleil” de l’ancienne version – expliquant comment cette application sera supprimée et les serveurs seront fermés “peu de temps avant le lancement” du nouveau jeu.

Les joueurs existants pourront transférer leurs données lors de leur première connexion à Pokémon TCG Live. Cela inclut le transfert sur la majorité des cartes, mais pas nécessairement sur toutes – les packs non ouverts seront également convertis en cristaux. Les cartes à code ont été confirmées comme compatibles avec TCG Live, bien que certains de ces codes puissent déverrouiller “différents éléments” dans la nouvelle application.

TPC a également expliqué une partie du raisonnement derrière l’arrêt du jeu actuel – indiquant comment TCG Live sera non seulement plus facile à mettre à jour, mais plus accessible sur les smartphones, tablettes, PC et Mac. Et en dehors de cela, la raison de la fusion des comptes de joueurs existants est de s’assurer qu’il y a un plus grand pool de joueurs numériques.

Allez-vous découvrir le Pokémon Trading Card Game Live lors de sa sortie ? Dites-nous ci-dessous.