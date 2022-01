La farce cruelle de Gordon Ramsay sur le petit ami « pathétique » de sa fille est la maîtrise de papa

Gordon Ramsay est une force redoutable dans la cuisine, surtout lorsque les caméras tournent sur Hell’s Kitchen. Mais il s’avère qu’il peut aussi être un peu terrorisé par les relations de sa fille. Ramsay a détaillé à quoi cela ressemble lorsque son mode papa s’active lors d’une apparition dans The Kelly Clarkson Show.

« Je suis tellement méchant parfois », a déclaré Ramsay à l’hôte. « Je veux juste qu’on s’occupe des filles et qu’elles s’occupent les unes des autres. » Il suit cela en détaillant « quelque chose de vraiment mauvais » qu’il a fait à sa fille Megan après ses retrouvailles avec son ex-petit ami Byron. Selon Ramsay, Byron doit se durcir un peu et arrêter d’être « pathétique ».

« Il allait bien au début », a déclaré Gordon, ajoutant que Byron était « un peu mouillé ». « Tu veux qu’un homme sorte avec ta fille, et il était juste un peu pathétique. » Amenant Ramsay à exploiter sa plus jeune fille, Tilly, pour lui donner le numéro de téléphone de Byron et lancer un complot qui a laissé le jeune petit ami trembler dans ses chaussures.

« Elle me l’a donné et m’a dit ‘Papa ne fais rien’ et j’ai dit ‘Non, donne-moi juste. Si quelque chose ne va pas, j’ai besoin de son numéro sur mon téléphone' », a déclaré Ramsay. « Alors, j’ai attendu de savoir quand ils dînaient ensemble et je l’ai mis sur FaceTime… J’ai dit: » Byron, c’est moi. Pas ton futur beau-père, petit [bleep]! »

Megan a rapidement décroché le téléphone et a mis fin à l’appel, l’appelant « si impolie » pour avoir fait cela et a coupé court à sa conversation. « J’étais juste en train d’avoir une vraie conversation. » Avoir Gordon comme beau-père ou simplement comme un repoussoir parental à vos exploits de rencontres doit être aussi stressant que possible. Et vous ne pouvez certainement pas vous en sortir en cuisinant un repas qui honore le micro-ondes de sa présence.

Ramsay fait de son mieux pour préparer ses filles au monde où il n’est pas en mesure d’intervenir et de rugir après tout le monde. Bien que jouer avec Megan était amusant, il a aussi beaucoup d’éloges pour ses filles. Tilly a récemment reçu les éloges du célèbre chef. Après avoir été qualifiée de « petite chose potelée » par une animatrice de radio pendant son passage à Strictly Come Dancing, Tilly s’est déchaînée sur Instagram et a reçu les éloges de son père le plus cher.

« J’essaie de ne pas lire et écouter les commentaires et la négativité, mais être récemment appelé sur une station de radio nationale par un homme de 67 ans est un pas de trop », a déclaré la fille de Ramsay. « Steve, n’hésitez pas à exprimer vos opinions, mais je mets fin aux commentaires sur mon apparence. C’est vraiment dommage que quelqu’un essaie de rendre une expérience aussi positive négative. »

Pourtant, Ramsay n’est pas parfait. Alors qu’il affiche un grand cœur et exprime son amour en tant que parent, il est toujours la cible de critiques. Prenez son offrande de 500 $ pour le réveillon du Nouvel An qui a laissé beaucoup de gens se gratter la tête.