La Fashion Week de Berlin redémarre avec des événements physiques, pas de foires commerciales – WWD

BERLIN — Le redémarrage physique de la Berlin Fashion Week a emmené les participants d’un bâtiment abandonné ressemblant à une Chupa Chups à l’extrême sud de la ville à un centre créatif nouvellement lancé à l’ère industrielle dans le nord. Et cela suggérait que la capitale allemande avait trouvé une voie à suivre sans salons professionnels.

La pandémie n’a pas été le seul chaos à frapper l’industrie de la mode allemande l’année dernière. Lorsque certains des grands salons, dont Premium, Seek et Neonyt, ont annoncé qu’ils quitteraient Berlin pour lancer une nouvelle semaine de la mode dans le centre financier allemand de Francfort l’été dernier, certains acteurs de la mode ont vu la fin de la Fashion Week de Berlin.

Mais la première édition physique pendant la pandémie a permis à Berlin de jouer sur ses forces créatives. Les salons avaient auparavant dicté la programmation peu pratique en janvier et juillet, chevauchant souvent les défilés parisiens homme et couture, empêchant ainsi un public international d’y assister.

Hors des foires, la Berlin Fashion Week était programmée du 6 au 12 septembre, entre la Berlin Photo Week, le festival international de littérature et la Berlin Art Week, pour potentiellement bénéficier de nouveaux publics et de la convergence avec d’autres disciplines. Quelque 13 formats différents centrés sur le dialogue entreprise-consommateur. Cette fois, le calendrier alambiqué traditionnellement difficile à parcourir s’est avéré être la configuration idéale pour une myriade de propositions de niche.

« Il y a plus d’espace pour développer de nouvelles choses et devenir un nouveau centre passionnant. Tout au long de la semaine, il y avait 13 formats, dont beaucoup étaient nouveaux, il y a donc une chance d’avoir quelque chose d’excitant. Dans le passé, nous n’avions pas le bon profil dans la ville, mais maintenant que ni les dates ni le contenu ne se heurtent, Berlin pourrait en fait devenir une plaque tournante pour les talents émergents », a déclaré Marcus Kurz, membre du conseil d’administration du Fashion Council Germany et co-initiateur du Berliner Salon, avec l’ancienne rédactrice en chef de Vogue Christiane Arp, qui a lancé la semaine au Kraftwerk Berlin, lieu de la Semaine de la mode Mercedes-Benz.

Présentation du Der Berliner Salon Group à Kraftwerk Mitte

Le salon s’est imposé comme la vitrine incontournable du design allemand au cours des dernières saisons et a présenté 35 designers dédiés à la conduite durable, à la transparence et à la circularité, entre autres des marques comme la bijoutière artisanale Anna Auras, la marque de sacs à main Lutz Morris et Rianna + Nina, un vêtement marque qui revisite les matières de luxe vintage.

«J’ai noué des contacts essentiels avec des médias et des détaillants via le Berliner Salon, et c’était vraiment bien d’être ici après la période d’isolement. Pour moi, c’est la plate-forme la plus importante pour les créateurs allemands », a déclaré Gisa Golpira, qui a lancé sa marque de bijoux durables basée à Düsseldorf et à Berlin Golpira à la vitrine en 2014 et est stockée dans des magasins à Paris, Tokyo et New York, y compris Bergdorf Homme bon.

Simultanément, le Fashion Council Germany a lancé le magasin éphémère Studio2Retail, sponsorisé par le Sénat, dans le grand magasin Alhambra, qui ouvrira bientôt ses portes, avec 29 créateurs locaux. “Comme j’ai commencé peu de temps avant la pandémie et fonctionnait principalement en ligne jusqu’à présent, c’était une expérience formidable d’être en contact direct avec les clients et d’échanger des idées avec d’autres personnes de l’industrie”, a déclaré la participante Janina Waschkowski de Nove, un label premium. avec une collection élégamment ajustée conçue pour les femmes pendant et après la grossesse.

Outre des personnalités telles que Danny Reinke, Kilian Kerner et Marc Cain, la Mercedes-Benz Fashion Week a vu la première collection de la créatrice autrichienne Florentina Leitner, la première piste de la marque hambourgeoise Fassbender et LML Studio – un moment fort de la semaine.

Lucas Meyer-Leclère de LML Studio a présenté une collection de 33 looks uniques de Berluti, Dior Homme, Hermès et vêtements vintage reconstitués qu’il qualifie de « luxe re-tailorisé ». Les looks avaient l’esthétique des tissus bourgeois déchirés pour révéler les os de la couture, finis avec de la peinture sur le dessus. Le diplômé de Central Saint Martins a été assistant créatif du responsable textile de Chanel et designer textile à l’ISA à Milan et à Londres avant de s’installer à Berlin pour travailler avec des artistes. Là, il a recommencé à se confectionner des vêtements.

“J’avais tous ces vêtements de luxe qui ne rentraient plus dans cette ville et je les ai découpés et retournés, aussi, parce que cela n’a absolument aucun sens pour moi d’avoir les mêmes partout dans le monde, peu importe si vous êtes à Tokyo ou à Paris », a-t-il déclaré. La marque a rapidement attiré l’attention – la regrettée Stella Tennant a été la première à porter une veste LML Studio après avoir repéré Meyer-Leclère lors d’un défilé de couture Chanel. Le jeune designer travaille déjà avec divers collaborateurs, dont le magasin vintage berlinois Halleluja, le fabricant de chemises sur mesure basé à Londres Budd et des designers comme Stefano Pilati et Dumitrascu.

Cependant, il n’a pas l’intention de produire des collections conventionnelles, mais souhaite plutôt partager le métier : « Les compétences sont faites pour être partagées et les idées sont faites pour être volées et déformées. Tout le monde ne peut pas se permettre des vêtements de luxe, mais tout le monde peut prendre une paire de ciseaux. Je veux montrer aux autres comment faire avec mes émissions et présentations », a-t-il déclaré à WWD.

Un regard de William Fan.

Le spectacle de William Fan a été mis en scène à Wilhelm Hallen, un nouveau centre créatif initié par le fabricant de design canado-allemand Bocci dans la périphérie nord de Berlin. Entre les os de la fonderie de fer du XIXe siècle et les œuvres d’art de Sylvie Fleury et Julius von Bismarck installées pour la Berlin Art Week, Fan a présenté une joyeuse collection de costumes, manteaux et robes classiques aux coupes soignées dans des tons de bleu et de beige, juxtaposés à des tenues de soirée. avec de riches paillettes, du brocart floral et des imprimés psychédéliques – un équilibre entre « ce dont nous avons besoin et ce que nous désirons », selon le créateur.

Une autre étincelle de la périphérie est venue du Reference Festival qui occupait un bâtiment d’architecte pop abandonné appelé Bierpinsel dans les années 1970. Le festival de deux jours, ouvert au public, était co-organisé par DJ Bill Kouligas et son label PAN et l’espace d’art Schinkel Pavillon. Le programme principal comprenait des installations musicales et artistiques, un défilé de Richert Beil et des contributions des labels Rudi Gernreich, Phipps et Carhartt WIP.

Highsnobiety a lancé le Berlin, Berlin Prize, décerné à Kasia Kucharska, diplômée de l’Université des Arts de la ville.

Kasia Kucharska, lauréate du Berlin, Berlin Prize. Laura Schaeffer

Pour conclure la semaine, Fashion Positions à l’ancien lieu du salon Bread & Butter Tempelhof a fait le pont entre la Fashion Week et la Art Week. Initiée par le directeur de Position Art Fair, Kristian Jarmuschek et les designers Mira von der Osten de Cruba et Olaf Kranz de Brachmann, la présentation du groupe de mode au sein de la foire d’art combinait art et mode pour attirer le public artistique et vendre les collections des designers à la foire d’art. . Outre des noms allemands bien connus comme Esther Perbandt, Lou de Bètoly et Uncommon Matters, Fashion Positions met également en lumière les nouveaux arrivants avec son propre prix. La lauréate de l’année dernière Laura Gerte, diplômée de la Kunsthochschule Weißensee, a présenté une collection remarquable conçue en collaboration avec le collectif festif berlinois Multisex qui a été réalisée avec des tissus d’intérieur vintage manipulés et du jersey imprimé pour refléter l’esthétique de la scène de la fête underground locale.

L'installation de Laura Gerte à Fashion Positions.