La Fashion Week de Paris se dote d’outils pour améliorer ses performances environnementales – WWD

PARIS – Jusqu’à quel point peuvent-ils devenir verts ?

La pandémie a mis la question des défilés au premier plan, les questions environnementales figurant en bonne place parmi les considérations à mesure que les événements en personne reprennent. La Fédération de la Haute Couture et de la Mode travaille depuis quelques années à répondre à la question et a présenté vendredi de nouveaux outils digitaux pour aider les marques à la Fashion Week de Paris à mesurer l’impact environnemental de leurs défilés et collections en vue d’améliorer leur antécédents.

“Nous avons le devoir d’assurer un leadership mondial”, a déclaré Pascal Morand, président exécutif de la fédération, évoquant le rôle de la Fashion Week de Paris sur le plan social et écologique lors d’une conférence de presse au Palais de Tokyo, un lieu clé pour les événements de l’industrie. dans la capitale française.

La fédération s’est lancée à l’automne 2019 dans la construction des outils digitaux des marques adhérentes ou inscrites au calendrier officiel de la Fashion Week de Paris et s’est associée à PwC pour cette mission. Développés en 2020 et testés en début d’année, les nouveaux systèmes de mesure seront pleinement lancés en septembre, disponibles gratuitement pour les marques de mode.

Le financement a été assuré par le Comité pour le développement et la promotion de l’habillement français, plus connu sous son acronyme DEFI, qui promeut la mode française à l’étranger et aide à soutenir les créateurs émergents.

Lorsqu’il s’agit de calculer l’impact d’un salon, les architectes des nouveaux outils de calcul ont cherché à permettre d’évaluer un événement avant qu’il n’ait lieu afin d’aider les marques à faire des choix plus écologiques et socialement responsables.

L’idée était de le rendre “simple, ludique – pas comme le jeu, mais peut-être un peu, on ne veut pas que ce soit ennuyeux – avec des résultats réels et immédiats et des propositions de bonnes pratiques”, a expliqué Morand.

Les marques peuvent garder leurs résultats confidentiels, mais elles peuvent également contribuer leurs scores à la mesure de l’impact de toute la semaine de la mode, sans révéler les détails de leurs performances.

L’outil événementiel calcule quelque 120 indicateurs clés de performance des marques, couvrant toutes les étapes d’un événement, de l’adhésion à une maison de production aux castings et essayages, en passant par la communication digitale.

Plusieurs sociétés de production de spectacles et de relations publiques ont été impliquées dans le projet, ainsi que des maisons de couture, avec le Bureau Bétak, DLX et le Palais de Tokyo faisant partie du comité de pilotage.

L’outil sera partagé avec les organisateurs de défilés de mode dans d’autres parties du monde, a noté Morand.

Un deuxième outil a été développé pour les collections de mode, élaboré pour mesurer leur impact social et environnemental. L’Institut français de la mode a participé à ce projet, aux côtés de plusieurs fédérations françaises liées à la filière, et son déploiement est prévu en septembre. Comme pour l’outil d’événements, il est destiné à une large utilisation par l’industrie.

La fédération a pris des mesures pour réduire l’empreinte environnementale des semaines de défilés de mode à Paris, visant à réduire les émissions de carbone en utilisant des navettes et des voitures électriques pour transporter les participants aux spectacles autour de la capitale, en recyclant les déchets et en travaillant avec l’organisation La Réserve des Arts pour les réutiliser. ensembles.

Ces efforts interviennent dans le cadre d’un examen approfondi des antécédents de l’industrie sur le front environnemental.

« Nous avions remarqué depuis cinq ou six ans, et encore plus depuis le COVID [pandemic], dans tous les secteurs d’activité, que ce sujet soit pris en compte, c’est incroyable », a observé Sylvain Lambert, associé chez PwC France, assis aux côtés de Morand lors de la conférence de presse. Le cadre, qui a mis en place l’activité sociale et environnementale du cabinet de conseil il y a trois décennies, a noté qu’il y avait un « intérêt vague » pour le sujet à l’époque, et n’aurait pas pu prévoir l’importance qu’il a prise récemment.

Il a ajouté que ses collègues du cabinet de conseil étaient particulièrement enthousiastes à l’idée de travailler avec l’industrie de la mode, citant le projet – qu’il a décrit comme contribuant positivement à l’image de l’entreprise – comme un attrait potentiel pour les personnes intéressées à travailler chez PwC.

« Avoir des projets passionnants mobilise les gens à venir travailler pour nous », a-t-il déclaré.