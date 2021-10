La Fashion Week FDCI x Lakmé s’associe à WazirX NFT Marketplace pour lancer les NFT mode

Manish Malhotra dirigera l’industrie en créant cinq NFT exclusifs

WazirX NFT Marketplace s’est associé à la FDCI X Lakme Fashion Week pour présenter les NFT de mode par des designers et des artisans. Les jetons non fongibles (NFT) ont créé un marché où les versions numériques des vêtements et accessoires sont liées à des jetons hébergés par blockchain. Ce partenariat marquera l’entrée de l’industrie de la mode indienne dans les actifs numériques, une étape vers l’intégration des innovations technologiques à la mode via la technologie blockchain. Manish Malhotra dirigera l’industrie en créant cinq NFT exclusifs qui seront disponibles sur le marché WazirX NFT en collaboration avec la FDCI X Lakme Fashion Week. “Les NFT sont un changeur de jeu complet et absolument quelque chose que l’industrie indienne doit considérer et s’orienter vers. Je lancerai les tout premiers NFT de créateurs en Inde sur Wazir X Marketplace et lancerai cette initiative par le biais de la FDCI X Lakme Fashion Week. J’espère que ma participation encouragera davantage de designers et d’artisans à explorer et à profiter de cette nouvelle opportunité », a déclaré Manish Malhotra.

Selon Jaspreet Chandok, directeur de RISE Fashion and Lifestyle, les NFT de la mode ont pris de l’importance à travers le monde ces derniers mois. Chandok pense que cela peut changer la donne pour la mode indienne, c’est pourquoi ils doivent être les pionniers de l’écosystème en termes de compréhension, de soutien et d’accès pour les designers et les artisans.

Pionnier du segment NFT en Inde et en Asie du Sud, le marché WazirX NFT est la plate-forme indienne la plus fiable pour les concepteurs, les artistes et les créateurs qui souhaitent explorer l’écosystème NFT. Le marché WazirX NFT s’appuie sur la fourniture de plusieurs cas d’utilisation avec les NFT, ces NFT sur le thème de la mode étant les plus récents. L’engouement pour le NFT a déferlé sur le monde de la mode et cette collaboration unique va révolutionner l’industrie de la mode indienne. Pour Vishakha Singh, vice-président et conseiller, WazirX NFT Marketplace, à l’échelle mondiale, les concepteurs ont commencé à faire une déclaration en utilisant les NFT pour interagir avec les fans et les clients sous forme de récompenses de fidélité. « La tendance des NFT étant à ses balbutiements en Inde, nous pensons qu’il existe une marge de manœuvre pour comprendre et sensibiliser aux différents cas d’utilisation des NFT. Nous avons vu une réponse prometteuse aux NFT basés sur l’art et la musique sur notre plate-forme – cela nous a poussés à explorer de nouveaux segments, la mode étant l’industrie la plus récente à sauter dans le train NFT. L’espace NFT de la mode est assez inexploité en Inde et a un grand potentiel de croissance – si les marques s’engagent avec la communauté cryptographique croissante de plus de 10 millions maintenant, elles constituent une base communautaire solide pour l’avenir. De plus, pour les créateurs de mode indépendants, les NFT seront certainement une nouvelle source de revenus », a-t-elle ajouté.

Prévue le 6 octobre lors de la prochaine semaine de la mode FDCI X Lakme, la table ronde réunira les principales parties prenantes pour aborder la compréhension actuelle des NFT dans l’industrie de la mode indienne.

