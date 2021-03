«La Fatshionista» parle de «Popsulas», son projet avec E! Latino en ligne

« Le Fatshionista » Il nous a dit que pendant près d’un an le producteur de l’émission lui avait suggéré de participer avec eux, ce qu’il aimait. « Il m’a dit: » J’ai besoin d’un visage comme le vôtre, avec votre message, avec votre façon d’expliquer les choses. «

« Comme c’est beau de se faire dire ces choses! Surtout une plateforme aussi importante que E !, qui entre dans ces questions et qu’en plus de parler de mode, du style de vie très inaccessible, elle atterrit aussi et dit: Nous voulons parler d’autres choses, nous voulons inclure cela non seulement comme quelque chose de spécial, mais comme un programme et avoir cette initiative dans des médias pas si conventionnels. Cela semble être un grand pas pour E! ».

Priscila a expliqué que divers sujets seront abordés, beaucoup d’entre eux liés à la culture pop, d’où le nom Popsulas; cependant, tout le contenu n’ira pas dans cette direction.

Priscila Arias et Laura Tobón, chefs d’orchestre de Popsulas.

(Avec l’aimable autorisation de E! Entertainment Latin America.)



«Nous allons parler de nombreux sujets pertinents pour tout le monde, que peut-être nous ne pouvons pas trouver cet espace où ils nous l’expliquent. Il y aura des débats, des invités, des personnes plus expérimentées que nous qui enrichissent les sujets tels que diversité, acceptation sociale, nostalgie… au cours des autres décennies, mode, recettes, technologie ».